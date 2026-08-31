Dominicana se merendó a Chile y se acerca a la Copa Mundial de básquet

David Jones, derecha, maneja el balón ante la defensa chilena, el lunes en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Ante un rival que confirmó en cancha el poco peligro que advertía en el papel, Néstor García administró minutos a los titulares y dio juego al resto de jugadores en un partido de trámite ante Chile por el cierre de la cuarta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo Catar 2027.

Andrés Feliz lideró a cuatro jugadores con cifras dobles y la República Dominicana se impuso 101-66 en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto. Mejoró a 6-2 (14 puntos) a falta de cuatro partidos para definir las siete plazas.

Feliz finalizó con 17 puntos, Richard Bautista aportó 14, Jean Montero 12 y David Jones 11. La defensa quisqueyana tomó 20 rebotes ofensivos, se robó 16 balones encabezado por cinco de Bautista y sus tiradores convirtieron 12 triples.

Andersson García, que jugó 12 minutos y falló sus tres lances, fue el único de los 12 que no encestó. Sebastián Herrera, Sebastián Suárez y Ignacio Varela anotaron 10, cada uno, por Chile, que con 2-6 (10 puntos) se despide del sueño mundialista.

Los anfitriones se fueron al descanso delante 42-36. Fue todo lo que resistió el quinteto sudamericano, ya que los caribeños aceleraron en el tercero con una corrida 33-10 y sentenciaron el choque (75-46).

Chad Baker Mazara hizo su debut y cerró con cinco puntos en 12 minutos.

Dominicana volverá a la duela en noviembre con visitas a Colombia (el 27) y Chile (30). El cierre de la fase será en febrero de anfitrión ante Brasil (25) y Colombia (28). Los tres mejores de cada uno de los dos grupos van al Mundial y el mejor cuarto.

Obsequio a embajador de Chile

El Embajador de Chile en República Dominicana, German Becker Alvear, recibió un balón de oro de obsequio de parte de Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), previo al partido entre quisqueyanos y chilenos.

Becker y Uribe fueron acompañados de la ex jugadora Larin Heerwagen, presidente de la Federación Chilena de Baloncesto, e Iran Arcos, presidente de la Confederación Suramericana de Baloncesto (Consubasket).

Se complican más los boricuas

En la jornada, Puerto Rico comprometió más sus aspiraciones al perder 80-75 ante Uruguay en Montevideo. Los boricuas (2-6) marchan quinto en su grupo.