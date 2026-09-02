Habrá representación récord dominicana en Euroliga y ACB

Andrés Feliz y Jean Montero militan en clubes con ambiciones de llevarse la Euroliga. ( CEDIDA POR LA FEDOMBAL )

Que el quinteto nacional de mayores acaricie sin traumas las puertas de su cuarta Copa del Mundo es solo un síntoma de la etapa dorada que goza, en materia de talento, el básquet masculino dominicano.

El título de Karl-Anthony Towns con los Knicks es la guinda del pastel y la llegada a la NBA de Yaxel Lendeborg otra razón para soñar con una primera aparición en los Juegos Olímpicos, el último rincón del armario que falta por tocar al conjunto.

A finales de este mes llegará otra exhibición de músculos cuando arranquen las ligas del Viejo Continente y la legión pueda alcanzar territorios nunca antes tocados por oriundos de la isla.

El martes, el poderoso FC Barcelona anunció el fichaje del delantero Justin Minaya por dos campañas. El hijo de Omar será apenas el segundo con pasaporte duartiano que se uniformara azulgrana tras Antonio "Chicho" Sibilio (1976-89).

Con la llegada de Minaya a un conjunto catalán que busca con apuros dejar atrás dos temporadas frustrantes se estira hasta cuatro el récord de quisqueyanos que tomarán parte de la próxima Euroliga, que arranca su calendario el 24 de septiembre.

Con el Real Madrid, Andrés Feliz se apresta a jugar su tercera temporada en la máxima competición de clubes fuera de la NBA, meses después de ser figura hasta el Final Four en Atenas. Tendrá en Pedro Martínez a su tercer entrenador en tres años en un equipo con presupuesto de unos 50 millones de euros.

Los máximos reflectores apuntan al escolta Jean Montero, quien aterrizará en los próximos días en Grecia donde llega con un contrato de siete dígitos anuales en euros con la misión de hacer bicampeón continental al histórico Olympiacos.

Para Chris Duarte será su debut en la Euroliga, un compromiso que se lo ha tomado tan en serio como para bajarse de la convocatoria en la cuarta ventana de la FIBA.

El puertoplateño llega al Baskonia con la oportunidad de dar vuelta a una carrera europea que terminó su primera temporada estropeada por temas de disciplina en el Unicaja Málaga.

Duarte y Minaya se unirán a Feliz, Montero, Ricardo y Jeff Greer, Edgar Sosa, James Feldeine y Eulis Báez como los dominicanos que han pasado por la Euroliga desde que el circuito cambió de nombre en el 1996 desde Copa de Europa, por donde pasaron Sibilio y José "Grillo" Vargas.

Más en la ACB

Minaya, Feliz y Duarte tendrán un calendario intenso entre la liga ACB y Euroliga. Pero la primera división española apunta para una campaña de récord en representación dominicana con siete representantes a partir del 26 de septiembre.

Jassel Pérez regresa al circuito, esta vez con el Basket Girona tras su debut con luces con el Coviran Granada. Igual repite y con otra camiseta el delantero Joel Soriano, ahora con el Mombus Obradorio.

Andersson García pone en pausa sus aspiraciones de encontrar hueco en la NBA y se uniformará con el CB Breogán.

Otro dominicano de nacimiento, pero al que la FIBA ha cerrado las puertas a vestirse con la tricolor a pesar de los trámites realizados por él es Tyson Pérez, quien está con el Unicaja Málaga.

Delgado jugará en Rusia

El centro Ángel Delgado agregará otro destino a un periplo profesional que lo ha llevado por paso fugaz en la NBA (Clippers), Israel, España y Turquía, donde estuvo las últimas cuatro temporadas con cuatro equipos distintos.

El oriundo de Haina toma rumbo a Rusia con el UNICS Kazan, de la primera división (VTB League). Se trata de uno de los clubes más poderosos del gigante euroasiático y que hasta la campaña 2021-2022 jugó en la Euroliga, pero que tuvo que abandonar la competición a raíz de la expulsión por la invasión rusa a Ucrania.

Es un circuito por el que ya pasó Luis Flores, en la temporada 2009-2010 con el Krasnye Krylya Samara.