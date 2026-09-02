VIDEO | Jean Montero llega a Grecia con ilusión: "me gustan los retos"

Atenas lo recibió con los brazos abiertos y Jean Montero respondió con una sonrisa.

El base dominicano aterrizó este miércoles en Grecia para comenzar una nueva etapa de su carrera con el Olympiacos, y sus primeras sensaciones estuvieron marcadas por la emoción, el agradecimiento y, sobre todo, la ilusión por asumir un desafío que él mismo reconoce como especial.

Montero llegó al aeropuerto Eleftherios Venizelos y allí se encontró con un grupo de aficionados del conjunto de El Pireo que acudió a darle la bienvenida. La recepción fue uno de los primeros contactos del dominicano con la pasión que rodea al club, una experiencia que no pasó desapercibida para el jugador.

Sí. El código confirma que se trata del Reel publicado por Richard Bazil. Además, encontré declaraciones de Jean Montero durante su llegada a Grecia que coinciden con el contenido difundido este miércoles, cuando fue recibido por aficionados del Olympiacos en Atenas. ([NewsIT][1]) Te propongo una crónica centrada en **la ilusión de Montero, la cálida recepción y el reto que representa jugar para el campeón de Europa**: # Jean Montero llega a Grecia con ilusión: "Me gustan los retos" Atenas lo recibió con los brazos abiertos y Jean Montero respondió con una sonrisa. El base dominicano aterrizó este miércoles en Grecia para comenzar una nueva etapa de su carrera con el Olympiacos, y sus primeras sensaciones estuvieron marcadas por la emoción, el agradecimiento y, sobre todo, la ilusión por asumir un desafío que él mismo reconoce como especial. Montero llegó al aeropuerto Eleftherios Venizelos y allí se encontró con un grupo de aficionados del conjunto de El Pireo que acudió a darle la bienvenida. La recepción fue uno de los primeros contactos del dominicano con la pasión que rodea al club, una experiencia que no pasó desapercibida para el jugador. "Fue una recepción increíble. Los aficionados del Olympiacos son increíbles", expresó Montero, visiblemente satisfecho por el recibimiento que encontró a su llegada a territorio griego. ([NewsIT][1]) El dominicano no escondió que esperaba, al menos en cierta medida, una bienvenida de ese nivel, pero reconoció sentirse muy feliz por vivirla. Ahora comienza para él una etapa completamente diferente, después de haber alcanzado el punto más alto de su carrera hasta el momento con el Valencia. La pasada temporada fue extraordinaria para Montero. Con el conjunto español conquistó la Liga Endesa y fue elegido MVP de la final, mientras que en la Euroliga terminó entre los jugadores más destacados, con reconocimientos como el Rising Star y el MVP de los playoffs. En la máxima competición continental promedió 14.4 puntos y 4.8 asistencias, cifras que ayudaron a Valencia a alcanzar por primera vez el Final Four. ([Super Basket][2]) Ahora el escenario cambia. Montero pasa de ser una de las principales figuras de un Valencia que sorprendió a Europa a formar parte de un Olympiacos construido para competir por los grandes títulos. El equipo griego es el vigente campeón de Europa y la exigencia será considerablemente mayor. Pero lejos de mostrarse intimidado, el dominicano parece disfrutar precisamente de ese tipo de escenarios. "Me gustan los retos y estoy listo para asumirlo", manifestó Montero, dejando claro que la magnitud del desafío no representa una carga, sino una motivación. ([Newsbeast][3]) Una de las razones que influyeron en su decisión fue, precisamente, la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de Georgios Bartzokas. Montero explicó que el estilo de juego del entrenador griego fue importante para decidirse por Olympiacos, porque considera que el técnico trabaja al más alto nivel y propone un baloncesto que encaja con sus características y preferencias. ([NewsIT][1]) El dominicano tampoco llega a lo desconocido. Ya ha tenido conversaciones con algunos de sus nuevos compañeros, entre ellos Evan Fournier, Sasha Vezenkov y Codi Miller-McIntyre. Con este último, incluso, mantiene una relación previa de su etapa en el baloncesto español. ([Newsbeast][3]) Y aunque sabe que la nueva camiseta traerá consigo expectativas, Montero asegura que no siente presión cuando juega. Su fórmula es sencilla: disfrutar el baloncesto, competir y mantenerse enfocado en entregar el máximo cada vez que pisa la cancha. ([Newsbeast][3]) Ese parece ser el espíritu con el que comienza su aventura griega. Después de convertirse en campeón de España, MVP de una final de la ACB y uno de los jóvenes dominicanos de mayor proyección en el baloncesto europeo, Jean Montero llega a Olympiacos consciente de que el nivel de exigencia será diferente. Pero también llega convencido de que está preparado. Atenas fue el primer escenario. La bienvenida de los aficionados fue el primer mensaje. El siguiente capítulo será sobre la cancha. Y Montero ya dejó claro que está dispuesto a asumir el reto. Si quieres, también puedo hacer una **versión más periodística y contundente, con un título tipo portada y un primer párrafo más impactante**, destacando la frase de Montero sobre que **"le gustan los retos"**. [1]: https://www.newsit.gr/athlitika/o-gian-montero-efthase-stin-ellada-gia-ton-olympiako-mou-aresei-to-mpasket-tou-mpartzoka-milise-me-fournie-vezenkof-kai-makintair/4764090/?utm_source=chatgpt.com "Ο Γιαν Μοντέρο έφθασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό: «Μου αρέσει το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, μίλησε με Φουρνιέ, Βεζένκοφ και ΜακΙντάιρ»" [2]: https://superbasket.gr/euroleague/139921-olympiakos-ephtase-sten-ellada-o-montero.html?utm_source=chatgpt.com "Super Basket - Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Μοντέρο (pic)" [3]: https://www.newsbeast.gr/sports/arthro/13329477/olybiakos-stin-athina-o-montero-to-basket-tou-bartzoka-epaixe-rolo-sti-metagrafi?utm_source=chatgpt.com "Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Μοντέρο – «Το μπάσκετ του Μπαρτζώκα έπαιξε ρόλο στη μεταγραφή» - Newsbeast"

"Fue una recepción increíble. Los aficionados del Olympiacos son increíbles", expresó Montero, visiblemente satisfecho por el recibimiento que encontró a su llegada a territorio griego.

El dominicano no escondió que esperaba, al menos en cierta medida, una bienvenida de ese nivel, pero reconoció sentirse muy feliz por vivirla. Ahora comienza para él una etapa completamente diferente, después de haber alcanzado el punto más alto de su carrera hasta el momento con el Valencia.

La pasada temporada fue extraordinaria para Montero. Con el conjunto español conquistó la Liga Endesa y fue elegido MVP de la final, mientras que en la Euroliga terminó entre los jugadores más destacados, con reconocimientos como el Rising Star y el MVP de los playoffs.

En la máxima competición continental promedió 14.4 puntos y 4.8 asistencias, cifras que ayudaron a Valencia a alcanzar por primera vez el Final Four.

Cambio de escenario

Montero pasa de ser una de las principales figuras de un Valencia que sorprendió a Europa a formar parte de un Olympiacos construido para competir por los grandes títulos. El equipo griego es el vigente campeón de Europa y la exigencia será considerablemente mayor.

Pero lejos de mostrarse intimidado, el dominicano parece disfrutar precisamente de ese tipo de escenarios.

"Me gustan los retos y estoy listo para asumirlo", manifestó Montero, dejando claro que la magnitud del desafío no representa una carga, sino una motivación.

Una de las razones que influyeron en su decisión fue, precisamente, la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de Georgios Bartzokas.

Montero explicó que el estilo de juego del entrenador griego fue importante para decidirse por Olympiacos, porque considera que el técnico trabaja al más alto nivel y propone un baloncesto que encaja con sus características y preferencias.

El dominicano tampoco llega a lo desconocido. Ya ha tenido conversaciones con algunos de sus nuevos compañeros, entre ellos Evan Fournier, Sasha Vezenkov y Codi Miller-McIntyre. Con este último, incluso, mantiene una relación previa de su etapa en el baloncesto español.

Y aunque sabe que la nueva camiseta traerá consigo expectativas, Montero asegura que no siente presión cuando juega. Su fórmula es sencilla: disfrutar el baloncesto, competir y mantenerse enfocado en entregar el máximo cada vez que pisa la cancha.

Ese parece ser el espíritu con el que comienza su aventura griega.

Después de convertirse en campeón de España, MVP de una final de la ACB y uno de los jóvenes dominicanos de mayor proyección en el baloncesto europeo, Jean Montero llega a Olympiacos consciente de que el nivel de exigencia será diferente. Pero también llega convencido de que está preparado.

Atenas fue el primer escenario. La bienvenida de los aficionados fue el primer mensaje. El siguiente capítulo será en la cancha.