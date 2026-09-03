Kawhi «no tenía conocimiento» de la evasión del límite salarial, enfocado en su regreso a Toronto

Kawhi Leonard expresó su arrepentimiento por su papel en el escándalo de evasión del límite salarial de los Los Angeles Clippers, pero enfatizó que está listo para seguir adelante con los Toronto Raptors.

«La integridad y el respeto por este deporte son fundamentales para mí. Acepto la total responsabilidad por los descuidos en el juicio cometidos por personas de mi círculo cercano y lamento la distracción que esta situación ha causado a los aficionados y a mi familia», declaró Leonard en un comunicado.

«Firmé mi contrato con los Clippers, así como los acuerdos en cuestión, de buena fe, totalmente comprometido a cumplir con mis obligaciones y sin conocimiento de ninguna intención por parte de nadie de eludir el límite salarial.

Durante 15 años, mi prioridad ha sido darlo todo por mi familia, el juego y aquellos con quienes comparto la cancha», añadió Leonard. «Al regresar a Toronto, me estoy concentrando en lo que puedo controlar, cerrando este capítulo y avanzando con borrón y cuenta nueva».

Medidas de la NBA

La NBA tomó medidas drásticas contra los Clippers el miércoles tras determinar que el equipo utilizó acuerdos de patrocinio con terceros para pagarle a Leonard una compensación adicional no revelada fuera de su contrato.

La liga multó a la franquicia con 30 millones de dólares y le despojó de cinco selecciones de primera ronda a partir de 2029, además de suspender al propietario Steve Ballmer y a otros dos ejecutivos de alto rango del equipo.

Asimismo, a Dennis Robertson, tío y exrepresentante comercial de Leonard, se le prohibió hacer negocios con equipos de la NBA durante cinco años.

Detalles del traspaso

Leonard tampoco salió ileso y se le ordenó devolver 700 000 dólares. Sin embargo, su contrato no será anulado.

El fallo de la liga allana el camino para que los Clippers y los Raptors completen un traspaso que enviará a Leonard de regreso a Toronto.

En julio, los Raptors acordaron adquirir a Leonard a cambio de Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda, dos selecciones de segunda ronda y un intercambio de selecciones de primera ronda para 2027.

Trayectoria de Leonard

Se espera que el jugador de 35 años firme una extensión con los Raptors. Toronto y Los Ángeles habían acordado pausar el canje mientras la investigación estaba en curso.

Leonard guio a los Raptors al campeonato de la NBA en 2019 antes de unirse a los Clippers como agente libre el verano siguiente. En 2024 firmó una extensión con Los Ángeles, la cual se convirtió en el centro de una investigación de un año por evasión del límite salarial.

A lo largo de sus seis temporadas con los Clippers, Leonard promedió 25.1 puntos, 6.4 rebotes, 4.1 asistencias y 1.7 robos por partido, y fue seleccionado en dos ocasiones para el Segundo Equipo All-NBA.

Durante su permanencia, Los Ángeles clasificó a los playoffs en cuatro ocasiones y alcanzó las finales de la Conferencia Oeste en 2021, aunque Leonard se perdió esa serie debido a una lesión de rodilla.