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Mundial Femenino
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Malí derrota a España en el Mundial femenino de básquet

El evento se está celebrando en Alemania

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    Malí derrota a España en el Mundial femenino de básquet
    Momento de acción del Mundial de Baloncesto femenino que se está celebrando en Alemania (AFP)

    La selección española de básquetbol fue sorprendida por Malí este sábado en la segunda jornada del mundial femenino y perdió ante el combinado africano por 82-73, que de esta manera logró su primera victoria en fase de grupos en una copa del mundo femenina.

    Desempeño de Sika Kone

    • La jugadora de Atlanta Sika Kone fue la más destacada en el conjunto maliense, al firmar un doble-doble (19 puntos y 10 rebotes).
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    Implicaciones para España

    Este resultado complica el futuro de España, vigente subcampeona de Europa, en el torneo, apenas un día después de haber derrotado con facilidad a la anfitriona Alemania (83-53).

    nk/mcd/jvb

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