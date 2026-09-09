El seguro de la FIBA protege el contrato del lesionado jugador Ángel Delgado

Ángel Delgado en acción ante Nicaragua el 1 de marzo en la ventana de la FIBA disputada en ese país. ( FIBA )

No todo está perdido en términos financieros para Ángel Delgado, el jugador central que se lastimó durante la celebración de las ventanas clasificatorias rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto 2027.

Fruto de su lesión (fisura en un pie), lo que sería su relación laboral con el equipo de Rusia, el BC UNICS, fueron finalizadas el pasado 7 de septiembre por "mutuo consentimiento", según publicó el equipo en Instagram.

Según se ha filtrado la cifra del contrato supera el millón de dólares.

Esa suma pasa ahora a manos de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que luego del debido protocolo cubrirá el salario que devengaría el atleta dominicano, gracias al seguro que la entidad rectora del baloncesto mundial firma para proteger a los jugadores.

Una vez la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) tiene conocimiento del tipo de contrato que tiene determinado jugador, se somete ante la FIBA. "Ese seguro lo da la Federación Internacional", explica el presidente de la Fedombal, Rafael Uribe.

Lo que recibiría

Ahora se entra en un proceso de investigación médica.

Luego del pronóstico médico "uno somete el expediente de él a la FIBA y con el seguro hacen las evaluaciones con los médicos y después ellos determinan qué (cantidad de dinero) le corresponde".

En una ocasión anterior ocurrió con Eloy Vargas y con Justin Minaya.

Delgado se encuentra en República Dominicana.

Seguro obligatorio

Anteriormente era la federación nacional correspondiente la que se hacía responsable del seguro, pero desde que la FIBA aprobó el nuevo formato de clasificación para el Mundial, entonces es la que se encarga de garantizar los contratos de los jugadores.

El formato se aprobó en 2015 y luego en 2017 se realizan las primeras ventanas rumbo al Mundial 2019. "Todos los jugadores tienen seguro", dijo Uribe. "No pueden entrar ni a los entrenamientos".

En el caso de los jugadores NBA tienen fechas específicas para entrenar y colocarse el uniforme de su país. Fue un paso dado por la FIBA "para garantizar que todos los jugadores (NBA o no) jueguen con su seguro".

En el caso de los NBA para un país como Dominicana resulta costosa una prima para un jugador como Karl-Anthony Towns, que para este año tiene garantizado US$57,078,728.

Fedombal le da seguimiento El presidente de la Fedombal, quien lamentó la lesión del jugador, resaltó que éste siempre ha estado disponible para representar al país. Delgado, con paso breve por la NBA con Los Ángeles Clippers, ha reforzado las últimas cuatro temporadas en Turquía y antes pasó por la primera división de Israel y España. Una vez se recupere, podría volver a Europa. El dirigente federado dijo que con los miembros del cuerpo médico de Fedombal dan seguimiento a la salud del jugador de 31 años con una larga carrera internacional.