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España regresa a las semifinales del Mundial de Baloncesto Femenino y se medirá a Estados Unidos

Con un contundente 89-66 liderado por Megan Gustafson, la selección española asegura la pelea por las medallas y cita un duelo estelar contra Estados Unidos

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    España regresa a las semifinales del Mundial de Baloncesto Femenino y se medirá a Estados Unidos
    La jugadora de la selección española Alicia Flórez entra a canasta ante una jugadora de Mali durante el partido de la segunda jornada del Mundial Femenino de Baloncesto disputado en el pabellón Max-Schmeling-Halle de Berlín (EFE/FEB)

    España no tuvo excesivas complicaciones para derrotar 89-66 a Australia en el último duelo de los cuartos de final del Mundial de básquet femenino de Alemania, donde se medirá el sábado en semifinales a la favorita Estados Unidos.

    Las lesiones de Alanna Smith y Ezi Magbegor hacían que las australianas se presentaran muy mermadas y las españolas no desaprovecharon la ocasión, dominando ampliamente casi desde el principio, sin llegar a sufrir en ningún momento.

    Al descanso, España dominaba ya 58-37 y se limitó en los dos últimos cuartos a gestionar su ventaja y controlar la situación.

    Megan Gustafson (16 puntos) e Iyana Martín (14 puntos) fueron las líderes anotadoras del equipo.

    Regreso triunfal

    España vuelve ocho años después a las semis del torneo y peleará por las medallas, que añadiría a la plata conseguida en 2014 y a los bronces de 2010 y 2018.

    No tendrá fácil llegar a la final porque enfrente estará Estados Unidos, ganador de los cuatro últimos Mundiales, que aplastó en su duelo de cuartos a Hungría por 108-56, también este jueves en Berlín.

    Napheesa Collier, con 19 puntos, fue la máxima anotadora, mientras que Caitlin Clark contribuyó con 10 puntos y 9 asistencias en una nueva exhibición del Team USA.

    • En la otra parte del cuadro, la semifinal la disputarán dos vecinos europeos, Francia y Alemania.

    Francia no tuvo muchos problemas para doblegar en cuartos a China por 90-61, mientras que las alemanas, anfitrionas, son las invitadas inesperadas de la penúltima ronda al derrotar a Bélgica por 93-74.

    Es apenas el segundo Mundial femenino de Alemania, que había sido undécima en el anterior, en el lejano 1998.

    Las dos semifinales se jugarán el sábado en la capital alemana y la final está programada para el domingo en el mismo escenario.

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