A Jean Montero le pusieron cheque en blanco, pero optó por irse a Grecia por menos

Jean Montero (d) defendido por Richard Bautista "Manito" durante una práctica del seleccionado nacional en agosto de 2026. ( CEDIDA POR LA FEDOMBAL )

El fichaje del base dominicano Jean Montero por el Olympiacos BC no solo representó uno de los movimientos más estratégicos en el mercado estival de la Euroliga, sino también una declaración de intenciones por parte del joven jugador.

En el marco de la jornada de prensa oficial del club heleno, el entrenador rojiblanco, Giorgos Bartzokas, abordó públicamente los pormenores de la incorporación de Montero, revelando la feroz competencia financiera que rodeó la transacción y el peso que tuvo la visión deportiva sobre el dinero en la decisión final del armador.

Durante una entrevista concedida a la cadena NOVA, Bartzokas no escatimó en elogios hacia la mentalidad y madurez del jugador de 23 años. El reputado técnico griego confesó que varios gigantes del baloncesto continental intentaron seducir al talentoso organizador caribeño mediante ofertas económicas exorbitantes que, en sus propias palabras, equivalían a propuestas sin límite presupuestario.

En una entrevista con Manuel Rodríguez este verano, Montero reveló que tuvo ofertas hasta de 10 millones de dólares por temporada y que la de Grecia no fue la de mayor valor económico.

"Creo que es muy importante para el equipo. Durante el proceso, otros equipos vinieron a por él, y no hace falta decir cuáles, ofreciéndole cantidades exorbitantes de dinero. Cheques en blanco. El hecho de que haya preferido venir aquí le honra, y por supuesto, también al Olympiacos", declaró abiertamente el estratega heleno ante las cámaras de NOVA.

Apuesta por el desarrollo frente al dinero rápido

Para Bartzokas, la determinación del dominicano trasciende lo meramente contractual. El técnico valoró que Montero situara el proyecto deportivo del Pireo, su cultura de juego y el margen de crecimiento individual por encima de las pretensiones financieras de otros postores.

El entrenador del Olympiacos, actual campeón de Europa, profundizó en la filosofía de vida y carrera que demuestra Montero con este paso, destacando la claridad de metas del jugador formado en la cantera del baloncesto dominicano y con recorrido consagrado en la Liga Endesa de España.

"Tiene muy claro lo que quiere en su carrera y cómo lo va a conseguir. A veces, un jugador de 22 o 23 años tiene que elegir un programa de equipo por el dinero, que es mucho, y por lo que recibe. Porque un camino basado en el desarrollo y el baloncesto le traerá mucha más gloria, dinero y títulos a largo plazo que cualquier otra cosa", enfatizó Bartzokas.

El estratega griego contrapuso esta decisión con experiencias previas observadas en el baloncesto europeo de máxima exigencia, donde elecciones precipitadas guiadas por cifras millonarias terminaron frustrando carreras promisorias. "Ya hemos visto ejemplos en el pasado: alguien se unió a un equipo por el dinero y al año siguiente, mientras recibían mucho dinero, se marcharon porque querían irse", reflexionó el timonel.

Un encaje en el esquema rojiblanco

La llegada de Jean Montero al Pireo consolida la apuesta del Olympiacos por un perfil de base dinámico, desequilibrante en el uno contra uno y con capacidad probada para generar juego en transición y situaciones de pick and roll.

Tras destacar de forma consistente en el baloncesto español, la transición del dominicano hacia uno de los programas más competitivos y estructurados del viejo continente representa el salto definitivo en su proyección internacional.