La justicia federal iría detrás de los Clippers por eludir el tope salarial

Kawhi Leonard, Paul George y Steve Ballmer en la presentación de los dos jugadores. ( GETTY IMAGES )

Las transacciones entre Los Ángeles Clippers, Kawhi Leonard y proveedores externos están siendo objeto de una investigación penal federal.

El New York Times informó el jueves que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado su propia investigación sobre el asunto, después de que una pesquisa de la NBA determinara que los Clippers, el propietario del equipo Steve Ballmer y Leonard eludieron el tope salarial de la liga mediante acuerdos con terceros que canalizaron decenas de millones de dólares hacia el siete veces seleccionado al All-Star de la NBA.

Según el Times, la investigación federal está encabezada por la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn; la misma oficina que ha investigado anteriormente varios casos penales de alto perfil relacionados con el deporte.

Esa misma oficina colaboró con el FBI en el caso de 2007 contra el exárbitro de la NBA Tim Donaghy —quien cayó en desgracia tras admitir haber apostado en partidos que él mismo arbitró— y también ha presentado cargos contra múltiples atletas profesionales en una amplia investigación sobre presuntas apuestas ilegales, incluyendo al exjugador All-Star de la NBA Chauncey Billups y al cerrador All-Star de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase.

Según el Times, "el alcance de la investigación, los objetivos de la misma y los posibles delitos bajo examen no estaban claros". Los fiscales han emitido al menos una citación judicial, según el informe. Fuentes declararon al Times que no se sabe con certeza si la investigación derivará en cargos penales.

La noticia de la investigación federal surge ocho días después de que la NBA hiciera públicos los hallazgos de su propia pesquisa, realizada por el bufete de abogados independiente Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Según la NBA, "la investigación reveló un patrón de conducta indebida y múltiples infracciones graves del reglamento por parte de la organización de los Clippers, equipo que ya había infringido anteriormente las normas sobre la elusión del tope salarial".

La NBA respondió imponiendo una de las sanciones más severas en la historia de la liga. Privó a los Clippers de cinco selecciones de primera ronda del draft en años consecutivos, desde 2029 hasta 2033, una medida devastadora para las perspectivas competitivas de la franquicia.

La NBA multó a Ballmer con 30 millones de dólares y lo suspendió "de todas las actividades de la liga y del equipo durante un año", además de imponer suspensiones a varios ejecutivos de los Clippers. La liga también multó a Leonard con 700.000 dólares y prohibió a su tío y socio comercial, Dennis Robertson, participar en negocios relacionados con la NBA durante cinco años.

Un pleito que no ha terminado

A través de varios comunicados, los Clippers y, por extensión, Ballmer han prometido impugnar las conclusiones de la NBA y explorar "todos los recursos legales para abordar esta flagrante injusticia".

"Rechazamos categóricamente las conclusiones de la NBA, que son el resultado de una investigación profundamente sesgada que buscaba justificar una narrativa predeterminada en lugar de basarse en hechos y pruebas", escribieron los Clippers en respuesta a los hallazgos de la liga anunciados el 2 de septiembre.

"Lo que la liga nos comunicó en privado difiere de lo que anunció hoy públicamente, y no han cumplido con el estándar que el comisionado [Adam] Silver estableció al inicio de esta investigación para garantizar su imparcialidad y rigor".

El jugador se desvincula

Leonard escribió lo siguiente en respuesta a las conclusiones de la liga:

"La integridad y el respeto por este deporte son fundamentales para mi identidad", escribió Leonard en las redes sociales. "Asumo toda la responsabilidad por los errores de juicio cometidos por personas de mi círculo íntimo y lamento las distracciones que esta situación ha causado a los aficionados y a mi familia".

Un portavoz de la Fiscalía Federal de EE. UU. declinó hacer comentarios cuando el diario *Times* le preguntó sobre la investigación federal; por su parte, los Clippers y la NBA no respondieron a las solicitudes de comentarios ni confirmaron si habían recibido una citación judicial, según el informe.