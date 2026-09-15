Mauricio Báez y San Carlos abren esta noche la edición 50 del torneo de baloncesto distrital

Integrantes del Club Mauricio Báez durante la sesión de entrenamiento de este lunes, un día antes de la inauguración del torneo de baloncesto superior distrital 2026. ( DIARIO LIBRE / CARLOS SÁNCHEZ G. )

Silencioso, pero con el hambre de ofrecer un gran espectáculo, así comenzará este martes la edición 50 del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional y en el que el Club Mauricio Báez buscará ganar su cuarta corona corrida.

"Nuestro enfoque es eso: jugar el último partido del torneo y tratar de salir victorioso, si Dios lo permite", dijo Rayner Moquete, armador del equipo azul-amarillo. "Somos los actuales campeones y hemos seguido trabajando para serlo nuevamente".

Solo dos equipos han ganado tres o más campeonatos al hilo en el baloncesto distrital desde que comenzó en su casa tradicional en 1974, hoy conocida como Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto.

San Carlos logró cinco cetros consecutivos (1978, 1979, 1980, 1981, 1982) y Mauricio lleva las últimas tres corridas (2023, 2024, 2025) y perseguirá su cuarta al hilo.

Estos dos conjuntos se enfrentarán esta noche a las 7:30.

Con el campeonato pasado, el equipo mauriciano superó en títulos totales a los sancarleños (11-10).

Estos dos equipos son los únicos que han ganado tres coronas sucesivas en dos ocasiones. Los de las cinco esquinas después de su cadena de cinco títulos conquistaron tres más (1987, 1988, 1989). Mauricio lo logró primero en los años 1984, 1985, 1986.

Mauricio ha resultado ser como el equipo más ganador de este circuito capitalino.

En esta ocasión enfrentan un reto de lograr su sueño sin Juan Miguel Suero, uno de los jugadores más importantes del distrital. Suero tiene contrato para jugar en Uruguay y no estará la zafra completa.

Detalles

Dedicatoria: el torneo distrital está dedicado a la empresa Seaboard, por los aportes a este deporte por esta empresa.

Boletas: los abonados, 2,000 pesos. VIP, 800. Palcos, 500 y gradas 200 pesos.

Adquisición: Uepatickets. Días de juego: martes, miércoles, viernes, sábado y domingo.

Grupos: en el A, Mauricio Báez, San Lázaro, Bameso y El Millón; y en el B, San Carlos, Rafael Barias, Los Prados y Huellas del Siglo.

Juegos: cada equipo jugará 10 partidos, dos ante sus rivales de grupo y un choque con cada equipo del grupo contrario. Avanzan los primeros tres lugares de cada división (tres del grupo A y tres del B) a la fase de eliminación, arrastrando su récord de serie regular.

Semifinal: de ahí cruzan los primeros cuatro lugares para jugar los playoffs, el A entre 1ro. y 4to. lugar, y el B entre 2do. y 3ro., a un 5-3. Los ganadores van a la serie final (7-4).