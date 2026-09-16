Eddy Polanco no podrá jugar ni con San Carlos ni con el Barias, al menos por el momento

La calificación sobre el escolta Eddy Polanco es de "inelegible" para jugar, por el momento, con el Club San Carlos o el Rafael Barias.

Así lo determinó la oficina del Comisionado del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, que encabeza Nelson Ramírez.

El presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, Edwin Castillo, dijo que la medida se ampara "porque el jugador firmó dos contratos".

Alegadamente ya tenía un pacto con San Carlos desde el pasado torneo, pero acordó con el Barias para este 2026.

El jugador, su abogado y representantes de los dos clubes fueron escuchados por el Comisionado el pasado martes sin que se llegara a un punto decisivo.

Ramírez dijo ayer que luego de ser presentada la inscripción del jugador por los dos clubes, se les notificó que sea retirado de la nómina ante el impasse.

Para evitar el estancamiento, Ramírez propuso en el programa "Mañana Deportiva" que se abra una mesa de conversación en la que los dos clubes se pongan de acuerdo para facilitar que Polanco participe este año con uno de ellos u otra organización. "Esa es una decisión que vamos a tomar más adelante, después que concluyamos con otra reunión este jueves".

San Carlos presentó documentos firmados que le daban derecho de usarlo si no había inconvenientes para este año. Polanco informó su desinterés de jugar para ese equipo. "Optamos por declarar, en lo que el jugador y los clubes se ponen de acuerdo, inelegible para participar en el torneo", dijo Ramírez.