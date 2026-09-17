Los Knicks suspenden venta de boletos tras error que infló entradas a más de mil dólares

Karl-Anthony Towns, número 32 de los New York Knicks, celebra en una carroza durante el desfile de celebración de los New York Knicks el 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York. ( ARCHIVO/ AFP )

Los New York Knicks suspendieron temporalmente la venta de boletos individuales para la próxima temporada después de detectar un error en la fijación de los precios, una situación que provocó que algunas localidades para el partido inaugural llegaran a superar los 1,000 dólares. El equipo anunció este jueves que corregirá los precios antes de reanudar la venta y que devolverá la diferencia a los aficionados que ya habían adquirido sus entradas.

La decisión se produjo apenas un día después de que salieran a la venta los boletos para el encuentro del 20 de octubre contra los Philadelphia 76ers, que marcará el inicio de la temporada para Nueva York. Según el periodista de los Knicks Tommy Beer, un asiento del nivel 400 llegó a costar más de 1,000 dólares, una cifra que llevó a la organización a reconocer que se había producido un error en su estructura inicial de precios.

Madison Square Garden Sports, grupo propietario de los Knicks, explicó que la organización volverá a los precios de la temporada pasada y aplicará sobre ellos un incremento promedio de 12 %. La venta será reanudada próximamente con las tarifas corregidas, mientras que los aficionados que compraron boletos individuales bajo los precios erróneos recibirán un reembolso por la diferencia.

Cambios en la venta

El episodio ocurre bajo una política de precios establecida durante la gestión del presidente ejecutivo y CEO James Dolan, según la cual los Knicks no pueden aumentar el precio de los boletos si no consiguen clasificarse para los playoffs. De acuerdo con Stefan Bondy, del New York Post, los precios, sin embargo, han aumentado durante las últimas cuatro temporadas, un período en el que el equipo ha contado con Jalen Brunson, MVP de las Finales, y ha alcanzado la postemporada en cada campaña.

El partido inaugural tendrá además un significado especial para la franquicia. Cuando los Knicks reciban a los renovados 76ers, el Madison Square Garden será escenario del izamiento de un estandarte de campeonato de la NBA por primera vez desde 1973. Será la primera ocasión en 53 años en que Nueva York coloque nuevamente en sus alturas una bandera que recuerde su último título de la liga.

Así, la temporada comenzará para los Knicks con un escenario cargado de expectativas dentro de la cancha y una controversia de precios fuera de ella.

La organización tendrá ahora que corregir las tarifas anunciadas inicialmente antes de volver a abrir la venta, mientras prepara una noche inaugural que también servirá para recordar el último campeonato conquistado por la franquicia.