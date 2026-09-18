El Club San Carlos rechaza inelegibilidad de Eddy Polanco y reclama que se reconozca su contrato

El Club San Carlos tuvo su primer partido el pasado martes 15 de septiembre el cual contó por derrota ante el Club Mauricio Báez, sin la presencia de Eddy Polanco. ( ABADINA )

El club San Carlos rechazó la decisión de declarar inelegible al jugador Eddy Polanco para participar en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional y solicitó a la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) revisar la medida y reconocer su vínculo contractual con la entidad.

La Asociación de Jugadores, que preside el jugador del Club Mauricio Báez, Rayner Moquete, ha intervenido en el impasse, sin lograr la salida definitiva.

La posición del club sancarleño surge luego de que Polanco fuera declarado inelegible, tras presentarse documentación que lo vincula tanto con San Carlos como con el club Rafael Barias. La oficina del Comisionado del torneo, encabezada por Nelson Ramírez, había planteado que las partes buscaran un acuerdo que permitiera al jugador accionar en el certamen.

San Carlos, sin embargo, sostiene que no corresponde llegar a un acuerdo entre los clubes para definir el equipo con el que jugará Polanco, debido a que, según afirma, el jugador ya tenía un contrato firmado con esa organización antes de pactar posteriormente con el Rafael Barias.

En ese sentido el organismo envió una carta a la Abadina a la cual tuvo acceso Diario Libre.

Cinco puntos expuestos por San Carlos

En el documento remitido a la Abadina, San Carlos enumera cinco elementos que, de acuerdo con el club, respaldan su posición.

Esos elementos son: el contrato firmado por Polanco, su agente y la entidad; la carta enviada a la Abadina con la inscripción de los primeros 10 jugadores, en la que el escolta aparece en primer lugar; y el documento correspondiente al pago de dieta de la primera semana.

También incluye el documento enviado por la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) a San Carlos referente a los jugadores por los cuales correspondía pagar transferencia, en el que aparece Polanco, además del comprobante de que el club realizó dicho pago.

Como quinto elemento, San Carlos presentó el comprobante del pago del alojamiento del jugador mediante Airbnb, como parte de las evidencias que, según la organización, demuestran la relación contractual existente con Polanco.

El club considera que estos documentos evidencian que su vínculo con el jugador era anterior al acuerdo anunciado posteriormente por el Rafael Barias, que informó el pasado 12 de septiembre la incorporación de Polanco para el torneo superior distrital.

"No es posible que un jugador firme un contrato con un club (Club San Carlos) y que luego venga otro club (Club Rafael Barias) y trate de firmarlo, y esto traiga como consecuencia declarar al Jugador inelegible cuando todas las evidencias apuntan a que ya tenía contrato con nosotros", señala San Carlos en su comunicación.

La entidad concluye solicitando que la decisión sea revisada y que se declare que Eddy Polanco pertenece al Club San Carlos, en lugar de dejar la solución en manos de un acuerdo entre las organizaciones involucradas.

La situación mantiene al escolta fuera de acción mientras se procura una salida al conflicto contractual. El Comisionado había informado que el jugador, su abogado y representantes de ambos clubes fueron escuchados, sin que en ese momento se alcanzara una solución definitiva.

A continuación la carta enviada por San Carlos a la Abadina.

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