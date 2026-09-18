Los Prados resisten reacción de Huellas del Siglo para un triunfo 66-65 en el superior distrital

Manue Camper Jr., de Los Prados, ejecuta un disparo ante la defensa de Oliver Bautista, de Huellas en el partido disputado este viernes 18 de septiembre de 2026 en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto. ( ABADINA )

El club Los Prados resistió una reacción de Huellas del Siglo en los minutos finales para imponerse 66-65, en el primer partido de la jornada del viernes del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, que celebra sus "Bodas de Oro".

Los Prados llegó a dominar por seis puntos, 66-60, con menos de tres minutos por jugar, pero Huellas del Siglo respondió con cinco tantos consecutivos para colocarse a uno, 66-65.

Los pradenses lograron contener la última ofensiva de sus rivales, que tuvieron la oportunidad de tomar la ventaja con un intento fallido de Yeison Colomé en los segundos finales.

Fue el debut de ambos conjuntos en el torneo, por lo que Los Prados coloca su récord en 1-0, mientras Huellas del Siglo, representante de Cristo Rey, queda con 0-1.

Manuel Camper Jr. encabezó la ofensiva de los ganadores con 20 puntos y nueve rebotes, respaldado por Richard Núñez, con 12 tantos y ocho rebotes; Alejandro Vásquez y Jefry Mena aportaron nueve puntos cada uno, mientras William Cruz terminó con ocho.

Por Huellas del Siglo, el refuerzo romanense Yeison Colomé fue el mejor anotador con 19 puntos y cinco rebotes. Enmanuel Omogbo aportó 12 tantos y cinco capturas, mientras Leandro Cabrera agregó 10 puntos. El encuentro se disputó en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Primera mitad

El partido se mantuvo cerrado durante toda la primera mitad, que concluyó igualada 37-37. Los Prados ganó el primer parcial 22-20, pero Huellas del Siglo respondió en el segundo período con un 17-15 para llegar al descanso con el marcador empatado.

Por Los Prados, Camper Jr. encabezó el ataque en la primera mitad con 11 puntos y seis rebotes, seguido por Richard Núñez, con 10 tantos y cinco capturas. Jefry Mena sumó siete puntos y Alejandro Vásquez seis. Por Huellas, Omogbo y Cabrera consiguieron ocho tantos cada uno, mientras Colomé aportó seis.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Edwin Castillo (Tatico). El Comité Organizador lo encabeza el licenciado Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia, y Nelson Ramírez es el comisionado.

Juego del sábado

El torneo continuará este sábado con una doble cartelera correspondiente al Grupo A, en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto.

A primera hora, a las 5:00 de la tarde, se enfrentarán los clubes El Millón y Mauricio Báez, mientras que a las 7:00 de la noche se medirán San Lázaro y Bameso.