Los Prados asume el liderato invicto del Grupo B y Huellas hunde a San Carlos

Yeison Colomé, de Huellas del Siglo, realiza un disparo sobre el defensa de San Carlos, Kevin Mateo. ( CEDIDA POR EL TBS DEL DISTRITO NACIONAL. )

Los Prados extendió su buen comienzo en el 50 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2026) al imponerse este domingo por 68-61 al Rafael Barias, en el primer partido de la jornada dominical, para colocarse en solitario en el primer lugar del grupo B con marca de 2-0.

El conjunto dirigido por Carlos Payano ha mostrado un sólido inicio, considerado uno de sus mejores en muchos años, mientras que el Barias, bajo las órdenes de José Fortuna, quedó con récord de 1-1.

La ofensiva de los ganadores estuvo encabezada por el refuerzo Manny Camper, quien aportó 13 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, además de Alejandro Vásquez, Jefrey Abreu y Williams Cruz, con 12 tantos cada uno, y Carlos Pérez, que sumó 10.

Por el Barias, Eusebio Suero fue el máximo anotador con 19 puntos, mientras los refuerzos Marquis Wright y JD Miller encestaron 11 cada uno, con siete y seis rebotes, respectivamente.

El Barias controló ampliamente la primera mitad, al ganar los dos primeros cuartos 22-10 y 19-11, para marcharse al descanso con ventaja de 41-31.

Suero y Wright aportaron nueve puntos cada uno, Bryan Ramírez ocho y cuatro asistencias, y Miller siete tantos y cuatro rebotes. Por Los Prados, Abreu y Vásquez consiguieron ocho puntos cada uno y Pérez siete.

Las acciones corresponden a las "Bodas de Oro" del TBS Distrito, dedicadas a la empresa Seaboard "Energía Limpia" y en disputa de la Copa BanReservas, en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Huellas se impone

En el cierre de la jornada, Huellas del Siglo, representante de Cristo Rey, consiguió una importante victoria sobre San Carlos por 80-72, para colocar su récord en 1-1 y complicar el panorama de las "Cinco Esquinas", que cayeron por tercera ocasión en igual número de partidos y ahora tienen foja de 0-3.

El equipo dirigido por el técnico romanense Carlos Medina tomó el control desde la primera mitad, que dominó 42-31, después de ganar el primer cuarto 19-17 y el segundo 23-14. El refuerzo romanense Yeison Colomé lideró a Huellas con 21 puntos, seguido por Leandro Cabrera, quien aportó 18 tantos y rebotes, mientras Emmanuel Omogbo registró un doble-doble de 12 puntos y 11 rebotes.

Sage Borbón añadió 10 puntos y Anpherne Acevedo terminó con nueve tantos, siete rebotes y ocho asistencias. Por San Carlos, Malachi Richardson anotó 18 puntos, Kevin Mateo 15, Fausto Pichardo consiguió un doble-doble de 12 puntos y 12 rebotes, y el importado Dylan Addae agregó 11.

En la primera mitad, Colomé sumó 19 puntos y Cabrera 11 por Huellas, mientras Richardson tuvo nueve y Pichardo seis puntos y seis rebotes por San Carlos.

El torneo, organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por Edwin Castillo (Tatico), tiene un Comité Organizador encabezado por Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia, y a Nelson Ramírez como Comisionado.

El campeonato continuará este martes con un duelo del grupo A entre Bameso y Mauricio Báez, programado para las 7:30 de la noche en la Casa de Don Virgilio Travieso Soto.