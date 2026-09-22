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Armani Chaney y Jean Carlos Quezada conducen a Bameso a su primer triunfo

El importado fue el líder anotador con 20 puntos y Jean Carlos anotó dos tiros libres decisivos al final del encuentro

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    Armani Chaney y Jean Carlos Quezada conducen a Bameso a su primer triunfo
    Armani Chaney porta el balón en el partido del TBS Distrito 2026 entre el Club Mauricio Báez y Bameso (CEDIDA POR ABADINA)

    El refuerzo Armani Chaney y el nativo Jean Carlos Quezada condujeron el primer triunfo del club Bameso tras derrotar al Mauricio Báez, este martes 74-72, en el 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional. 

    Bameso mejoró su marca a 1-2, y el Mauricio (2-1) se mantiene en la primera posición del grupo A, al que ambos pertenecen.

    Chaney fue el máximo anotador de los bamesianos con 20 puntos y Quezada anotó dos lances libres decisivos que definieron la victoria cuando restaban 32:1 del final del partido, rompiendo un empate 72-72, luego de atrapar un rebote ofensivo y recibir falta.

    Jean Carlos terminó el encuentro con nueve tantos y la friolera de 17 rebotes.

    Otros destacados en la ofensiva de Bameso fueron Juan Guerrero y Jace Carter, quienes lograron cifras dobles en anotación, con 19 y 16 puntos, además de 15 y 10 rebotes, respectivamente.

    Por los caídos del Mauricio, Jhery Matos logró anotar 20 puntos, Gerardo Suero 14, Xavier Reyes 11 y Bryan Martinez 10 unidades.

    Juego del miércoles

    El 50 TBS Distrito 2026 sigue este miércoles con un partido entre equipos pertenecientes al grupo B, entre los clubes Rafael Barias y Huellas del Siglo.

    El viernes en un encuentro entre equipos del grupo A, chocarán San Lázaro ante El Millón, a las 7:00 de la noche, y a segunda hora, se enfrentarán los integrantes del grupo B, San Carlos y Los Prados.

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    El sábado fase intergrupos

    • El sábado 26 inicia la fase intergrupos, a las 5:00 de la tarde, se miden Huellas del Siglo y Mauricio Báez, y a las 7:00 de la noche, Bameso y Rafael Barias.

    El domingo, en la tercera jornada intergrupos, a las 4:00 de la tarde, El Millón enfrentará a Los Prados, y a las 6:00, San Lázaro y San Carlos, se enfrentarán. 

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