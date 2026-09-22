Kawhi Leonard llega a acuerdo con los Toronto Raptors

KAwhi Leonard sostiene el trofeo de campeón de la NBA con los Toronto Raptors ( VAUGHN RIDLEY/AFP )

Los Toronto Raptors firmaron a Kawhi Leonard una extensión de contrato por dos años y 115 millones de dólares, tras finalizar recientemente su traspaso desde los Los Angeles Clippers, según informó su agente, Harrison Gaines, a Shams Charania de ESPN.

El acuerdo incluye una opción de jugador para la temporada 2028-29, añade Charania.

Leonard estaba entrando en la última temporada de un contrato de tres años y 149.5 millones de dólares. Era elegible para recibir hasta 126 millones en el nuevo acuerdo, pero según Charania, aceptó 11 millones menos para darle flexibilidad financiera a los Raptors.

Leonard también renunció a su cláusula de bonificación por traspaso (trade kicker) de 7.5 millones de dólares en el intercambio entre Toronto y Los Ángeles.

Representación y sanciones

El dos veces MVP de las Finales contrató a Gaines para negociar su nuevo acuerdo con los Raptors. Gaines había sido el abogado de negocios de Leonard durante el último año.

Trayectoria y rendimiento

Anteriormente, Leonard estuvo representado por el agente Mitch Frankel y su tío y asesor comercial, Dennis Robertson. Sin embargo, tras una investigación sobre la evasión del límite salarial (cap circumvention) por parte de los Clippers, la NBA sancionó a Robertson suspendiéndolo durante cinco años para realizar negocios con la liga, al determinar que hizo peticiones indebidas fuera de la cancha que los Clippers no reportaron.

Leonard lideró a Toronto a su primer y único campeonato en 2019, ayudando a la franquicia a derrotar a los Golden State Warriors en seis partidos y ganando el MVP de las Finales.

La temporada pasada promedió 27.9 puntos, 6.4 rebotes, 3.6 asistencias y 1.9 robos en 65 partidos como titular con Los Ángeles, lanzando para un 50.5% en tiros de campo y un 38.7% en triples.