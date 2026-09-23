Se estancan las negociaciones para renovarle a Karl-Anthony Towns por US$ 273 millones

Karl-Anthony Towns con el trofeo de la NBA tras quedar campeón con los New York Knicks en el Frost Bank Center de San Antonio, Estados Unidos. ( ARCHIVO/ EFE )

Karl-Anthony Towns y los New York Knicks llegan al inicio del campamento de entrenamiento con una diferencia importante en las negociaciones para extender el contrato del pívot, al punto de que las conversaciones se encuentran estancadas y un acuerdo no luce cercano.

De acuerdo con un reporte de Shams Charania y Vincent Goodwill, de ESPN, ambas partes han dedicado buena parte de la temporada baja a discutir una posible extensión, pero recientemente no se han producido avances.

Towns puede optar por una extensión de hasta cuatro años y 273 millones de dólares, aunque por ahora no existe un acuerdo sobre los términos de un nuevo contrato.

El jugador tiene garantizados 57 millones de dólares para esta temporada bajo su contrato vigente y posee una opción de jugador de 61 millones para la campaña 2027-28.

De mantenerse el escenario actual, Towns se convertiría en agente libre sin restricciones en 2028. Aun así, las negociaciones podrían reactivarse y desembocar en un acuerdo en cualquier momento, aunque ESPN señala que una renovación no es inminente y parece poco probable en el corto plazo.

Towns llega a este escenario después de una segunda temporada con los Knicks en la que volvió a demostrar su importancia para el conjunto neoyorquino. El pívot, de 30 años, promedió 20.1 puntos y 11.9 rebotes por partido y recibió su sexta selección al Juego de Estrellas.

Aporte en postemporada

Su aporte también se trasladó a los playoffs. Towns tuvo un 55 % de efectividad en tiros de campo durante la postemporada y registró promedios de 15.9 puntos y 10.6 rebotes, mientras los Knicks completaban una histórica carrera que terminó con el campeonato de la NBA, el primero de la franquicia desde 1973.

La situación contractual de Towns forma parte de un panorama más amplio para Nueva York. Josh Hart ya es elegible para negociar un nuevo contrato, mientras que Jalen Brunson y OG Anunoby podrán hacerlo durante la próxima temporada baja. Los Knicks, por tanto, deberán administrar varias decisiones importantes alrededor de una plantilla que viene de conquistar el título.

Mientras las conversaciones con Towns permanecen detenidas, Nueva York ya tiene marcada la fecha para comenzar la defensa de su campeonato.

Los Knicks abrirán la temporada regular el 20 de octubre, cuando recibirán a LeBron James y los Philadelphia 76ers en el Madison Square Garden, en el primer capítulo de una campaña que comenzará con una interrogante importante sobre el futuro contractual de una de sus principales figuras.