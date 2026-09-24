×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
TBS Distrito
TBS Distrito

El Club Rafael Barias derrota a Huellas del Siglo en el TBS Distrito 2026

El conjunto de Villa Consuelo se colocó en la primera posición del grupo B

    Expandir imagen
    El Club Rafael Barias derrota a Huellas del Siglo en el TBS Distrito 2026
    Momento de acción del partido entre Rafael Barias y Huellas del Siglo (CEDIDA POR ABADINA)

    El club Rafael Barias derrotó este miércoles a Huellas del Siglo, 82-71, con 20 puntos de Bryan Ramírez, en la continuación del TBS Distrito 2026. 

    La actuación de Ramírez, quien agregó ocho rebotes y repartió cinco asistencias, provocó que "El Barias" pase a ocupar la primera posición del grupo B con cinco puntos. 

    "Brayotin" lideró a otros cuatro jugadores con cifras dobles en anotación, Eusebio Suero marcó 18 tantos, Dimas Carrasco con 16 puntos y ocho rebotes, el refuerzo norteamericano JD Miller logró un doble-doble de 14 puntos y 13 rebotes, y cinco asistencias, y Yeison Rivera 10.

    Por Cristo Rey se destacaron el refuerzo romanense Yeison Colomé con 18 puntos, Anpherne Acevedo ligó 14 unidades, ocho rebotes más seis asistencias, y Dage Borbón 12.

    Saque de honor

    • Mario Chabebe, presidente del grupo MAX Ferretería, realizó el saque de honor previo al partido entre los clubes Rafael Barias y Huellas del Siglo.

    Acompañaron a Chabebe, el presidente de Abadina, Edwin Castillo; el Comisionado Nelson Ramírez; el Inmortal del Deporte Fernando Teruel; y los ejecutivos del club Rafael Barias, Miguel Merejo y Manuel Fortuna.

    RELACIONADAS

    Próximos partidos 

    A las 7 de la noche en acción del grupo A, chocarán San Lázaro y El Millón, mientras que a segunda hora, se enfrentarán en el grupo B, San Carlos y Los Prados.

    El sábado 26 inicia la fase intergrupos, a las 5:00 de la tarde, se miden Huellas del Siglo y Mauricio Báez, y a las 7:00 de la noche, Bameso y Rafael Barias.

    El domingo a las 4:00 de la tarde, El Millón se verá de frente a Los Prados, y a las 6:00, en la batalla de los "Santos" San Lázaro enfrentará a San Carlos.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.