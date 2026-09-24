El Club Rafael Barias derrota a Huellas del Siglo en el TBS Distrito 2026

Momento de acción del partido entre Rafael Barias y Huellas del Siglo ( CEDIDA POR ABADINA )

El club Rafael Barias derrotó este miércoles a Huellas del Siglo, 82-71, con 20 puntos de Bryan Ramírez, en la continuación del TBS Distrito 2026.

La actuación de Ramírez, quien agregó ocho rebotes y repartió cinco asistencias, provocó que "El Barias" pase a ocupar la primera posición del grupo B con cinco puntos.

"Brayotin" lideró a otros cuatro jugadores con cifras dobles en anotación, Eusebio Suero marcó 18 tantos, Dimas Carrasco con 16 puntos y ocho rebotes, el refuerzo norteamericano JD Miller logró un doble-doble de 14 puntos y 13 rebotes, y cinco asistencias, y Yeison Rivera 10.

Por Cristo Rey se destacaron el refuerzo romanense Yeison Colomé con 18 puntos, Anpherne Acevedo ligó 14 unidades, ocho rebotes más seis asistencias, y Dage Borbón 12.

Saque de honor

Mario Chabebe, presidente del grupo MAX Ferretería, realizó el saque de honor previo al partido entre los clubes Rafael Barias y Huellas del Siglo.

Acompañaron a Chabebe, el presidente de Abadina, Edwin Castillo; el Comisionado Nelson Ramírez; el Inmortal del Deporte Fernando Teruel; y los ejecutivos del club Rafael Barias, Miguel Merejo y Manuel Fortuna.

Próximos partidos

A las 7 de la noche en acción del grupo A, chocarán San Lázaro y El Millón, mientras que a segunda hora, se enfrentarán en el grupo B, San Carlos y Los Prados.

El sábado 26 inicia la fase intergrupos, a las 5:00 de la tarde, se miden Huellas del Siglo y Mauricio Báez, y a las 7:00 de la noche, Bameso y Rafael Barias.

El domingo a las 4:00 de la tarde, El Millón se verá de frente a Los Prados, y a las 6:00, en la batalla de los "Santos" San Lázaro enfrentará a San Carlos.