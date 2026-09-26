Matos y Pepín encaminan tercer triunfo del Mauricio Báez en el TBS Distrito 2026

Carlos Pepín ataca el aro en el partido entre Mauricio Báez y Huellas del Siglo ( CEDIDA POR ABADINA )

Jhery Matos y Carlos Pepín encaminaron el triunfo del club Mauricio Báez que este sábado doblegó 76-66 a Huellas del Siglo, en el primer encuentro de la jornada sabatina de la fase intergrupos del 50 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2026).

Los vigentes campeones del Mauricio, dirigidos por Melvyn López, ganaron por tercera ocasión en lo que va de campaña, con un revés, manteniéndose como líder del grupo A, mientras que Huellas (1-3), que tiene a Carlos Medina de timonel, va por un camino contrario, en el tercer lugar del grupo B.

A la ofensiva, por el Mauricio Báez sobresalieron Matos y Pepin con 14 y 13 puntos, además de 10 rebotes cada uno, seguido de Xavier Reyes 12 encestes y Daniel Rivera 10 unidades más seis atrapadas.

Por Huellas, el refuerzo estadounidense Marvin Smith Jr. anotó 23 puntos, seis rebotes y seis asistencias, Yeison Colome marcó 11 tantos y el nativo Anphernee Acevedo 10 y capturó ocho balones.

Juegos del domingo

El 50 TBS Distrito 2026 continúa este domingo con la fase intergrupos, en el que se cruzan los equipos de los grupo A y B, en su tercera fecha, luego de la jornada inaugural que enfrentó al Mauricio Báez y San Carlos.

A las 4:00 de la tarde jugarán El Millón contra Los Prados, y a las 6:00, la batalla de los "Santos" entre San Lázaro versus San Carlos.