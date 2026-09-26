San Lázaro y Los Prados lograron triunfos en el TBS Distrito

Randy Bautista ataca el aro en el partido entre San Lázaro y El Millón ( CEDIDO POR ABADINA )

El refuerzo azuano Diego Colón resolvió a la hora buena para darle la victoria al club San Lázaro, su segunda seguida, tras vencer este viernes a El Millón, 75-74, en el primer partido del dia en la continuación de la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2026).

Colón encestó 20 puntos para comandar el ataque ofensivo de San Lázaro (2-0), que triunfó por segunda ocasión al hilo en igual cantidad de salidas, en el grupo B, que puso a los millonarios con 1-2.

Además de Colón, brillaron a la ofensiva lazareña Randy Bautista con 12 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, Anderson Mirambeaux 11 más ocho rebotes, Edgar Tejada y Yeickson Montero aportaron nueve unidades con ocho y seis rebotes, respectivamente.

Por "El Yireh", Raymond Bastardo anotó 13 puntos y capturó 13 pelotas, Andrés Fulgencio y Enmanuel Martínez 15 dígitos cada uno y el refuerzo norteamericano Kerry Richardson ligó 13 anotaciones.

Los Prados extiende invicto y la agonía de San Carlos

El club Los Prados sigue causando revuelo y se ha convertido en la sensación inesperada en lo que va de la serie regular del TBS Distrito 2026.

La escuadra de Los Prados, dirigida por Carlos Payano, elevó a 3-0 su invicto en sus primeras tres confrontaciones con la victoria de este viernes obtenida contra San Carlos, 72-69, conjunto que camina en vía contraria y le extendió su agonía a una marca negativa de 0-4, al mando de Yoel Feliz.

El triunfo pradense (3-0) le dio el primer lugar del grupo B, dejado el segundo puesto a Rafael Barias (2-1), Huellas del Siglo (1-2) y San Carlos (0-4).

La ofensiva ganadora la lideró el importado Alejandro Vázquez con 19 puntos y siete rebotes, Manuel Camper 17, Richard Núñez 12 y Jean Carlos Pérez aportó 11 tantos.

Por San Carlos, Kevin Mateo anotó 21 puntos, los refuerzos Malachi Richardson tuvo 15 tantos más siete rebotes y Dylan Addae otros 15 encestes.

Juegos de hoy

El 50 TBS Distrito 2026 continúa este sábado con la fase intergrupos, en el que se cruzan los equipos de los grupo A y B, en su segunda fecha, luego de la jornada inaugural que enfrentó al Mauricio Báez y San Carlos.

A las 5:00 de la tarde, se miden Huellas del Siglo y Mauricio Báez, y a las 7:00 de la noche, Bameso y Rafael Barias.

El domingo, en la tercera jornada intergrupos, a las 4:00 de la tarde, El Millón contra Los Prados, y a las 6:00, la batalla de los "Santos" entre San Lázaro versus San Carlos.