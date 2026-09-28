Draymond Green queda impresionado con Yaxel Lendeborg: "Ese chico puede jugar"

Yaxel Lendeborg durante uno de los partidos de la Liga de Verano de la NBA, vistiendo la camiseta de los Warriors. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL INSTAGRAM @YAXELLENDEBORG )

El veterano de los Golden State Warriors destacó la inteligencia, el tiro y la disposición para aprender del novato de ascendencia dominicana, aunque pidió no colocarle expectativas excesivas antes de su debut oficial en la NBA.

Draymond Green salió impresionado de su primer contacto prolongado en cancha con Yaxel Lendeborg y aseguró que el novato de los Golden State Warriors tiene condiciones para jugar en la NBA.

Green habló sobre Lendeborg después de participar en un minicampamento organizado por Jimmy Butler en San Diego, exclusivamente para jugadores de Golden State y previo al inicio de los entrenamientos oficiales.

"Yaxel ha hablado mucha basura. Ustedes saben lo que yo pensaba de Yaxel hablando basura. Pero ese chico puede jugar. Es realmente bueno", expresó Green, en referencia a los intercambios verbales que ambos habían sostenido durante el verano.

El cuatro veces campeón de la NBA, sin embargo, evitó convertir sus elogios en una predicción sobre el desempeño inmediato del joven.

"No quiero ponerle expectativas porque el juego de la NBA es diferente. Cuando llega la temporada y se encienden las luces, todo se mueve rápido. Una noche tienes a Kawhi Leonard y la siguiente a Kevin Durant. Es difícil", explicó.

Green destacó especialmente la comprensión del juego que mostró Lendeborg durante los entrenamientos.

"Puede jugar. Entiende el juego. Es inteligente", afirmó.

También resaltó su capacidad de lanzamiento: "Esta fue realmente mi primera vez viéndolo en persona de manera consistente. Tira el balón increíblemente bien. Estaba muy, muy, muy impresionado. Estoy emocionado por ver hasta dónde puede llegar".

El veterano también valoró la actitud del novato fuera de la cancha. Durante la convivencia entre los jugadores, Lendeborg aprovechó para hacerle numerosas preguntas.

"Pasé tiempo con los jóvenes. Yaxel me hizo un millón de preguntas, lo cual es absolutamente increíble", relató Green.

Para el jugador de 36 años, este tipo de encuentros sin entrenadores permite observar comportamientos que normalmente no aparecen durante una práctica formal: cómo se comunican los jugadores, cómo reaccionan entre ellos y qué papel asume cada uno dentro del grupo.

Green explicó que la actividad sirvió además para que los nuevos integrantes comenzaran a desarrollar relaciones antes del inicio del campamento de entrenamiento.

Trayectoria de Yaxel Lendeborg

Los elogios llegan después de un verano en el que Lendeborg elevó considerablemente las expectativas sobre su primera temporada profesional.

Golden State lo seleccionó con el número 11 del Draft de la NBA de 2026 después de su paso por Michigan. El ala-pívot de 6 pies y 9 pulgadas viene de ganar el campeonato nacional universitario y fue elegido Jugador del Año de la Big Ten.

Además, Lendeborg tiene raíces dominicanas por parte de su familia, un vínculo que ha generado atención en República Dominicana desde antes de su llegada a la NBA.

El joven continuó su ascenso durante la Liga de Verano de Las Vegas, donde tuvo actuaciones destacadas y se consolidó como una de las figuras emergentes de Golden State.

Green, uno de los referentes históricos de la etapa más exitosa de los Warriors, tiene un peso particular al evaluar al joven. El veterano ha ganado cuatro campeonatos con Golden State, fue Jugador Defensivo del Año y ha sido reconocido en múltiples ocasiones entre los mejores defensores de la liga.

Sus comentarios representan uno de los respaldos más importantes recibidos por Lendeborg dentro del vestuario de Golden State, aunque el propio Green insistió en separar lo mostrado durante el verano de lo que encontrará cuando comience la temporada regular.

Para Lendeborg, la siguiente prueba será trasladar el impacto que ha mostrado hasta ahora a una competencia en la que, como advirtió Green, deberá enfrentarse noche tras noche a algunas de las principales figuras de la NBA.