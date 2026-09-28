Los Prados y San Lázaro mantienen el invicto

Diego Cólón, izquierda, avanza ante la marca de Matthew Herasme ( CEDIDA POR ABADINA )

Diego Colón robó un balón clave y luego encestó un triple con solo 1.2 segundos por jugar y así San Lázaro amargó la noche dominical de San Carlos con un triunfo 86-85 para extender el suplicio de los verdeamarillos.

La inclusión de Eddy Polanco, involucrado en un tema contractual con San Carlos, le dio vitalidad al club, pero al final fallaron en lograr lo que sería su primera victoria.

Ahora San Lázaro sigue invicto 3-0 y los sancarleños con 0-5.

Después del robo, Colón puso a su equipo 83-82 con 11.8 por finalizar el duelo. Su rival contestó, habilitado por Polanco, con un triple de Kevin Mateo que dejó 3.1 segundos (85-83). La celebración fue sofocada por Colón con su lance ganador.

Por San Lázaro, Colón 17 puntos (12 en el último cuarto); Anderson Mirambeaux y Yeickson Montero 17 cada uno también y Edgar Tejeda 14. Por San Carlos, Mateo y Malachi Richardson 17 cada uno; Polanco 14 y Miguel Simón 10 y 14 rebotes.

Los Prados invictos

A primera hora de ayer , Los Prados mantuvieron su invicto (4-0) al vencer a El Millón (1-3) 76-64 liderado por 23 puntos de Alejandro Vásquez 23 y un triple doble de William Cruz (11 puntos, 12 asistencias y 11 rebotes).

Richard Núñez y Manny Camper (11 rebotes) anotaron 16 cada uno y Jeffrey Abreu 10.

Por El Millón, Kerry Richardson 26 puntos, Raymond Bastardo 11 y Emmanuel Martínez 10 puntos. CSG