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El Millón sorprende al Rafael Barias en el TBS Distrito 2026

Mejora su foja en 2-3, tercer lugar lugar del grupo A; Raymond Bastardo obtiene un doble-doble de 15 puntos y 15 rebotes

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    El Millón sorprende al Rafael Barias en el TBS Distrito 2026
    Raymond Bastardo driblea el balón en el partido en el que El Millón venció al Rafael Barias en la continuación del TBS Distrito (CEDIDA POR ABADINA)

    El club Millon no se dejó amedrentar de la histórica fortaleza del Rafael Barias y le ganó el duelo 71-63, en la continuación del TBS Distrito 2026.

    Raymond Bastardo fue el mejor a la ofensiva de "El Yireh" al firmar un doble-doble de 15 puntos y 15 rebotes, Andrés Fulgencio 14, el importado Kerry Richardson 13 más siete balones capturados y en su regreso Jesse Zarzuela coló 11.

    Por los barianos, Eusebio Suero 17 puntos y Bryan Ramirez 16, seis rebotes y cuatro asistencias.

    El triunfo pone a los millonarios, dirigidos por Abraham Disla, en la tercera posición del grupo A con foja de 2-3, sólo por debajo de los cimeros de los clubes Mauricio Báez ((3-1) y San Lázaro (3-0). Bameso tienen 1-3.

    Por su cuenta, El Barias, bajo las riendas de José -Pancho- Fortuna, se mantiene en la segunda posición del grupo B, pese a perder, con marca de 3-2, por debajo del líder club Los Prados (4-0). Le siguen Huellas del Siglo (1-3) y San Carlos (0-5). 

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    Próximo partido

    • El TBS Distrito 2026 continúa este miércoles con el enfrentamiento entre el Club San Carlos y Bameso a partir de las 7:30 de la noche. 
     
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