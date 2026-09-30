Bameso escala al segundo lugar del grupo A al derrotar a San Carlos en el TBS Distrito 2026

Juan Guerrero ataca el aro en el partido de Bameso ante San Carlos ( CEDIDA POR ABADINA )

El club Bameso escaló al segundo lugar del grupo A con el triunfo que le arrebató a San Carlos este miércoles, 77-72, en el único partido en la quinta fecha de la fase intergrupos del Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2026).

El partido fue de mucha significación para ambos conjuntos, ya que al ganar Bameso mejoró su récord a 2-3 y empató con El Millón en el segundo peldaño del grupo A que domina el Mauricio Báez con marca de 3-1.

Al perder los muchachos de las "Cinco Esquinas", por sexta ocasión consecutiva (0-6), alejan sus aspiraciones de avanzar a la Fase Eliminación -que otorga tres cupos por grupo A y B- en una serie regular de 10 partidos.

Pese a esa cantidad de derrotas, San Carlos aún tiene esperanza de batallar la clasificación porque su más cercano contendiente, Huellas de Siglo, tiene marca de 1-3.

Juan Guerrero trazó las pautas ofensivas de Bameso al aportar un doble-doble de 19 puntos más 10 rebotes y James Feldeine coló 14 tantos para ser los mejores anotadores de cinco jugadores que anotaron en 10 o más puntos.

El importado Armani Chaney anotó 12 puntos y repartió 12 asistencias para un doble-doble, y agregó siete rebotes, Jace Carter logró 12 dígitos y Jean Carlos Quezada sumó 12 encestes y nueve rebotes.

Por los sancarleños, Malachi Richardson y Eddy Polanco anotaron 22 puntos cada uno, con ocho y seis rebotes, respectivamente.

Juegos del viernes

El viernes 2 de octubre, a las 7:00 de la noche, se medirán los clubes Los Prados ante el Mauricio Báez, y a segunda hora, a las 9:00, lo harán Huellas del Siglo contra San Lázaro.

El sábado 3, a las 5:00 de la tarde, será el enfrentamiento entre San Carlos versus El Millón, y a las 7:00 de la noche, Mauricio Báez chocará con el Rafael Barias.

El domingo 4, abrirán las acciones San Lázaro y Los Prados, a las 4:00 de la tarde, y el cierre estará a cargo de Bameso vs Huellas del Siglo, a las 6:00 pm.