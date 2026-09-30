Steve Kerr y Jimmy Butler resaltan las cualidades de Yaxel Lendeborg

Yaxel Lendeborg fue la selección número 11 del Draft 2026. ( AFP/EZRA SHAW )

Yaxel Lendeborg que cumplió 24 años ayer, ha comenzado a ganarse el respeto de sus nuevos compañeros y del dirigente Steve Kerr, quienes destacaron sus condiciones y anticiparon que tendrá un papel importante con los Golden State Warriors en la temporada que se avecina.

Kerr no ocultó su entusiasmo por las herramientas que ofrece el quisqueyano, cuya combinación de tamaño, manejo del balón y capacidad para defender distintas posiciones encaja con las necesidades del conjunto californiano.

"Nos da el tamaño y la versatilidad que necesitamos. Puede defender a jugadores grandes y también a aleros. Es un conector en ataque, un muy buen pasador y manejador del balón", expresó el entrenador, en el Día de Medios de la franquicia.

El dirigente también valoró su desempeño durante el verano y sus trabajos individuales con el equipo, antes de dejar claro que contará con oportunidades para demostrar su talento desde el inicio de la campaña.

"Claramente, va a jugar muchísimo", afirmó Kerr, quien precisó que ha conversado con él en tres ocasiones pidiéndole literalmente que salga del gimnasio por un momento, que el camino es muy largo y agotador.

Su mentalidad marca

Las impresiones de Jimmy Butler fueron igualmente positivas, destacó sus condiciones físicas, su disposición para aprender y contribuir al éxito colectivo.

"Es enorme. Es un tipo muy corpulento y lanza el balón increíblemente bien. Es inteligente, quiere aprender y es un ganador", manifestó Butler.

El veterano consideró que la experiencia acumulada durante su trayectoria universitaria le ha permitido comprender que el éxito en el baloncesto depende de mucho más que anotar puntos.

"Lo que más me impresionó fue que sus preguntas giran en torno a cómo puede ayudar a ganar. Esa es la mentalidad que buscas", concluyó.

Butler y Moses Moody tienen situaciones de salud que los tendrán fuera de juegos en el arranque de temporada, algo que debe aprovechar el dominicana para empezar a escribir su historia en la liga.

Lendeborg es hijo del exintegrante de la selección nacional dominicana de baloncesto Okary Lendeborg y de Yissel Raposo, atleta que practicó voleibol y baloncesto.