Lester Quiñones firma contrato de 10 días con el Heat de Miami

En esta imagen de archivo, el base dominicano de los New Orleans Pelicans, Lester Quiñones (22), dispara contra el alero del Oklahoma City Thunder, Dillon Jones (3), en la segunda mitad de un partido de la NBA en Nueva Orleans, el domingo 13 de abril de 2025. ( AP / GERALD HERBERT )

El escolta de origen dominicano Lester Quiñones firmó un "contrato Exhibit 10" con el Heat de Miami.

Si consigue permanecer en la organización sería su cuarto equipo en su carrera en la NBA desde que comenzó con los Warriors de Golden State en la campaña 2022-23.

Quiñones firmó a principios de esta semana había reportado Barry Jackson, del Miami Herald.

Luego pertenecer por dos temporadas a los Warriors (cuatro juegos en su primera campaña) y 47 en la siguiente, pasó a los 76ers de Filadelfia y finalizó con los Pelicans de New Orleans.

Un contrato Exhibit 10 no implica un pacto de 10 días. En el primer caso se trata de una modalidad de contrato de corta duración que puede incluir un bono para el jugador si termina en la G League bajo determinadas condiciones.

El de 10 días se trata de un acuerdo durante la temporada regular, utilizado para cubrir necesidades del roster del equipo correspondiente.