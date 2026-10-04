San Carlos y el Rafael Barias salen airosos en el TBS Distrito

Eddy Polanco porta el balón en el partido entre San Carlos y El Millón en el TBS Distrito ( CEDIDO POR ABADINA )

El club San Carlos por fin lo logró!, cuando este sábado pudo doblegar a la escuadra de El Millón, 83-64, en el primer partido de la doble cartelera en la séptima fecha de la fase intergrupos en la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2026).

Los sancarleños ahora registran 1-6 como parte del grupo B, y "El Yirec" tiene 2-4, en el grupo A.

La ofensiva de San Carlos la encabezó el refuerzo norteamericano Malachi Richardson con 33 puntos y siete rebotes, el nativo Eddy Polanco tuvo 22 tantos y Miguel Simón (El Muñeco) coló 10 y cinco capturas.

Por El Millón, Jessie Zarzuela anotó 17 puntos y otorgó cinco asistencias, Raymond Bastardo logró un doble-doble de 15 tantos más 14 rebotes y Andrés Fulgencio 14 unidades.

El sistema de competencia del 50 TBS Distrito 2026 para definir las posiciones se rige por puntos, otorgando dos por cada victoria y uno por derrota, y cero por confiscación.

El Rafael Barias venció a Mauricio en "El Clásico"

El club Rafael Barias embistió al Mauricio Báez, 69-65, para conseguir su cuarta victoria en el cierre de la jornada sabatina en la séptima fecha de la fase intergrupos en la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2026).

El Barias presenta una foja de 4-2, segundo lugar del grupo B, únicamente por debajo del líder club Los Prados (5-0), y por encima de San Carlos (1-6), en tercero, y Huellas del Siglo (1-4), en el cuarto puesto.

Mientras que, el Mauricio (3-3) perdió por segunda ocasión al hilo y se mantiene en el primer peldaño del grupo A, seguido de San Lázaro (4-0), en segundo, El Millón (2-4) y Bameso (2-3), tercero y cuarto.

La ofensiva bariana la lideró Dimas Carrasco con 18 puntos, seguido de Eusebio Suero, quien logró un doble-doble de 15 tantos y 10 rebotes, los refuerzos JD Miller 13 más ocho balones capturados y Marquis Wright aportó 12.

Por los mauricianos, Richard Bautista logró un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes, Jhery Matos ligó ocho unidades con nueve atrapadas, Daniel Rivera ocho y seis capturas y el capitán Gerardo Suero marcó siete.

Juegos del domingo

El 50 TBS Distrito 2026 seguirá este domingo en la octava fecha de la fase intergrupos, en el que se cruzan los equipos de los grupos A y B.

Las acciones la abrirán los clubes San Lázaro y Los Prados, a las 4:00 de la tarde, y el cierre estará a cargo de Bameso vs Huellas del Siglo, a las 6:00 pm.



