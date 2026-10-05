Michael Jordan honra a su madre con una donación histórica de US$10 millones

Michael Jordan es copropietario del equipo de NASCAR 23XI Racing, ademas de su marca de ropa deportiva. ( ARCHIVO/ AFP )

Michael Jordan volvió a escribir su nombre en los libros de récords, aunque esta vez no fue con una pelota de baloncesto en las manos. La leyenda de los Chicago Bulls y considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos donó 10 millones de dólares a la Universidad de Carolina del Norte (UNC), su alma mater, en honor a su madre, Deloris Jordan.

El aporte se convirtió en la mayor donación individual en la historia de la Escuela de Trabajo Social de la UNC y permitirá ampliar programas destinados a estudiantes, familias y comunidades. "Mi madre siempre ha creído en el poder de ayudar a los niños, las familias y las comunidades, y ha dedicado su vida a convertir esa creencia en acciones", expresó Jordan, de 63 años.

La donación dio paso al programa Jordan Family Scholars, mediante el cual los primeros 10 estudiantes seleccionados para cursar una maestría en Trabajo Social recibieron una beca de 12,500 dólares cada uno.

Jordan, quien en 1996 creó junto a su familia el Jordan Institute for Families para promover el bienestar familiar, también destacó el significado personal de la iniciativa.

"Honrarla mediante esta donación a la Escuela de Trabajo Social de la UNC es algo verdaderamente significativo para mi familia y para mí. Carolina del Norte siempre será nuestro hogar, y me enorgullece apoyar a los trabajadores sociales que están en primera línea cada día, ayudando a las personas a enfrentar desafíos, encontrar oportunidades y construir comunidades más fuertes. Espero que esta donación ayude a hacer posible que más estudiantes puedan dedicarse a esta importante labor".

Agradecimiento institucional

El rector de la UNC, Lee H. Roberts, agradeció el aporte: "No podríamos estar más agradecidos con Michael Jordan por esta generosa inversión en Carolina y en las personas y comunidades a las que servimos".

El gesto también prolonga el trabajo social de la familia Jordan. En 2010, Deloris Jordan fundó en Nairobi el Kenya Women and Children´s Wellness Centre (KWCWC), con el propósito de facilitar el acceso a servicios de salud en Kenia. De acuerdo con la Escuela de Trabajo Social de la UNC, el centro ha alcanzado a más de 200,000 personas.

Ahora, el Global Social Development Innovations Center, creado en la UNC en 2017, llevará el nombre de Deloris P. Jordan Global Social Development Innovations Center y esta semana será sede de un simposio internacional con académicos, profesionales y socios de más de 20 países.

Durante el encuentro, Deloris Jordan hablará sobre su trabajo en Kenia. La nueva marca de Jordan en Carolina del Norte llega, así, lejos de las estadísticas que lo convirtieron en leyenda: posee el mejor promedio anotador de carrera en temporada regular de la NBA, con 30.1 puntos por partido, el mejor promedio de playoffs, con 33.5, y sus seis premios de Jugador Más Valioso de las Finales son la mayor cantidad en la historia. Pero esta vez el legado de Jordan no se mide en puntos, campeonatos ni trofeos, sino en los estudiantes y las familias que podrán beneficiarse de su aporte.