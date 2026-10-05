"Necesitamos que sea más agresivo": Steve Kerr sobre Yaxel Lendeborg

Yaxel Lendeborg debutó el pasado domingo en la pretemporada con los Golden State Warriors, como titular del quinteto dirigido por Steve Kerr, y terminó con cuatro puntos.

Los Warriors cayeron 104-101 y, tras el encuentro, tanto Kerr como Stephen Curry coincidieron en señalar que el dominicano debe ser más agresivo en su juego ofensivo.

"Yaxel es bueno, pero necesitamos que sea más agresivo", dijo Kerr después del juego. "Hubo una jugada clave en la segunda mitad en la que estaba debajo del canasto y botó la pelota en un pase a Charles Bassey, y ellos lograron un canasto de tres. Eso debió ser un canasto fácil para nosotros".

El dominicano estuvo 19 minutos en cancha, encestó uno de seis intentos de campo, lideró al conjunto en rebotes con nueve y repartió tres asistencias, sin pérdidas.

La valoración de Kerr sobre Lendeborg es muy alta. El dirigente entiende que el dominicano puede convertirse en la principal amenaza ofensiva del equipo cuando Curry no esté en cancha.

Curry está conforme

"No queremos que sea pasivo", dijo Curry, quien aseguró que el dominicano ha cumplido con lo que se le ha requerido hasta el momento.

La temporada de la NBA comenzará el martes 20 de octubre con tres partidos, mientras que Golden State debutará al día siguiente frente a Los Angeles Lakers, como visitante.

La República Dominicana tiene la oportunidad de contar con siete jugadores en los rósters del día inaugural, con contratos estándar: Karl-Anthony Towns (Knicks), Al Horford y Lendeborg (Warriors). Con contratos de doble vía: Chris Mañón (Lakers), David Jones-García (Spurs) y Koby Brea (Suns), y Lester Quiñones, con un contrato Exhibit 10 con Miami.