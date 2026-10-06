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El Club Rafael Barias vence a San Lázaro y llega a cinco triunfos

Dimas Carrasco anotó 20 puntos y 13 rebotes, Eusebio Suero y Marquis Wright 18 cada uno

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    El Club Rafael Barias vence a San Lázaro y llega a cinco triunfos
    Eusebio Suero inicia una gestión ofensiva ante la defensa de Jeickson Montero en el partido entre el Rafael Barias y el San Lázaro en el TBS Distrito. (CEDIDA POR LA ABADINA)

    El club Rafael Barias arribó este martes a su quinto triunfo al disponer de la escuadra de San Lázaro, 86-79, en el único partido en la novena fecha de la fase intergrupos del Torneo de Basket Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

    Los barianos tuvieron como líder ofensivo a Dimas Carrasco con un doble-doble de 20 puntos más 13 rebotes, Eusebio Suero 13 tantos con seis capturas, Marquis Wright 18 y Yuri Covinton 15 unidades. 

    Los muchachos de Villa Consuelo no contaron con los servicios de su capitán Bryan Ramírez, quien apenas participó en 1:46 minutos, salió por una dislocación de hombro en el primer período, siendo trasladado a un centro de salud cercano para recibir atención médica. 

    Por San Lázaro, Anderson Mirambeaux y Edgar Tejeda (cuatro rebotes y ocho asistencias) anotaron 19 puntos cada uno y Gerald Abreu 13. 

    El empuje de "El Barias", que lleva dos triunfos al hilo, los pone con foja de 5-2, en el segundo lugar del grupo B, con 12 puntos, que tiene de líder al club Los Prados (6-0) y 12 puntos.

    En esa división, que otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, también están los equipos de Huellas del Siglo (2-4) y San Carlos (1-6), ambos con ocho puntos. 

    Por su parte, el combinado de Jobo Bonito sucumbe por segunda ocasión seguida, y presenta registro de 4-2 y 10 puntos, manteniéndose aún en el primer lugar del grupo A, que cuenta con el Mauricio Báez (3-3) y nueve puntos, en la segunda plaza, y empate en el tercero se encuentran los conjuntos de El Millón y Bameso, con marca de 2-4, con ocho tantos acumulados.

    El sistema de competencia del 50 TBS Distrito 2026 para definir las posiciones se rige por puntos, otorgando dos por cada victoria y uno por derrota, y cero por confiscación.

    Partidos del miércoles

    El 50 TBS Distrito 2026 continúa este miércoles con una jornada de dos partidos, a las 7:00 de la noche, chocarán los clubes Los Prados ante Bameso.

    Y a las 9:00 de la noche, se medirán los conjuntos Mauricio Báez y San Lázaro

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