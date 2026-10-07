Los Prados vence a Bameso y mantiene el invicto en el TBS Distrito
Estropearon el debut de Víctor Liz con el conjunto bamesiano
El club Los Prados venció 86-69 a Bameso y estropearon el debut de Víctor Liz en el TBS Distrito 2026.
Cruz lanzó de 7-6 detrás del arco de tres puntos y terminó el encuentro con 23 puntos, Alejandro Vásquez anotó 21 tantos, tomó seis rebotes y repartió cinco asistencias.
Le ayudaron, Richard Núñez con 11 unidades y Manny Camper con nueve tantos y 10 rebotes.
Por Bameso, Juan Guerrero tuvo 24 puntos, el refuerzo norteamericano Armani Chaney ligó 12, Liz aportó nueve tantos y capturó nueve pelotas, último Jean Carlos Quezada ocho más 10 balones atrapados.
- Los Prados con su récord inmaculado de 7-0 son los "amos y señores" del grupo B, mientras que Bameso (2-5) está en el tercer puesto del grupo A.
Próximos partidos
El 50 TBS Distrito 2026 seguirá este viernes con dos partidos, a las 7:00 de la noche, se enfrentarán los clubes El Millón y Huellas del Siglo, a segunda hora se enfrentarán Los Prados y San Carlos.