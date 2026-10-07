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Los Prados vence a Bameso y mantiene el invicto en el TBS Distrito

Estropearon el debut de Víctor Liz con el conjunto bamesiano

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    Los Prados vence a Bameso y mantiene el invicto en el TBS Distrito
    William Cruz toma un tiro detrás del arco de tres puntos ante la defensa de Jean Carlos Quezada (CEDIDA POR ABADINA)

    El club Los Prados venció 86-69 a Bameso y estropearon el debut de Víctor Liz en el TBS Distrito 2026.

    Cruz lanzó de 7-6 detrás del arco de tres puntos y terminó el encuentro con 23 puntos, Alejandro Vásquez anotó 21 tantos, tomó seis rebotes y repartió cinco asistencias.

    Le ayudaron, Richard Núñez con 11 unidades y Manny Camper con nueve tantos y 10 rebotes.

    Por Bameso, Juan Guerrero tuvo 24 puntos, el refuerzo norteamericano Armani Chaney ligó 12, Liz aportó nueve tantos y capturó nueve pelotas, último Jean Carlos Quezada ocho más 10 balones atrapados.

    • Los Prados con su récord inmaculado de 7-0 son los "amos y señores" del grupo B, mientras que Bameso (2-5) está en el tercer puesto del grupo A.
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    Próximos partidos 

    El 50 TBS Distrito 2026 seguirá este viernes con dos partidos, a las 7:00 de la noche, se enfrentarán los clubes El Millón y Huellas del Siglo, a segunda hora se enfrentarán Los Prados y San Carlos. 

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