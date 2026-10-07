Los Prados vence a Bameso y mantiene el invicto en el TBS Distrito

William Cruz toma un tiro detrás del arco de tres puntos ante la defensa de Jean Carlos Quezada ( CEDIDA POR ABADINA )

El club Los Prados venció 86-69 a Bameso y estropearon el debut de Víctor Liz en el TBS Distrito 2026.

Cruz lanzó de 7-6 detrás del arco de tres puntos y terminó el encuentro con 23 puntos, Alejandro Vásquez anotó 21 tantos, tomó seis rebotes y repartió cinco asistencias.

Le ayudaron, Richard Núñez con 11 unidades y Manny Camper con nueve tantos y 10 rebotes.

Por Bameso, Juan Guerrero tuvo 24 puntos, el refuerzo norteamericano Armani Chaney ligó 12, Liz aportó nueve tantos y capturó nueve pelotas, último Jean Carlos Quezada ocho más 10 balones atrapados.

Los Prados con su récord inmaculado de 7-0 son los "amos y señores" del grupo B, mientras que Bameso (2-5) está en el tercer puesto del grupo A.

Próximos partidos

El 50 TBS Distrito 2026 seguirá este viernes con dos partidos, a las 7:00 de la noche, se enfrentarán los clubes El Millón y Huellas del Siglo, a segunda hora se enfrentarán Los Prados y San Carlos.