Yaxel Lendeborg montó un show ante los Lakers: sus penetraciones serán un arma para Golden State

El resultado fue una de las imágenes que dejó la victoria 124-98 de los Golden State Warriors sobre Los Angeles Lakers: el novato de ascendencia dominicana utilizó sus 6 pies y 9 pulgadas, potencia física y velocidad para penetrar constantemente hacia el canasto.

Lendeborg terminó como máximo anotador del encuentro con 17 puntos, nueve rebotes y dos asistencias en apenas 21 minutos, acertando siete de 11 tiros de campo y dos de sus tres intentos de tres puntos.

Pero más que los números, fue la manera de conseguirlos.

Desde los primeros minutos, el seleccionado número 11 del Draft empezó a atacar directamente la pintura. Sus primeros puntos llegaron con una penetración y, segundos después, volvió a llegar hasta el aro para otra bandeja tras asistencia de Draymond Green.

Como un tren

Una de las acciones que mejor resumió su noche ocurrió en el segundo cuarto. Lendeborg encontró frente a él a Jake LaRavia, bajó la cabeza, atacó el espacio y utilizó dos pasos largos para superar al defensor y colocar la pelota sobre el aro mientras recibía la falta.

Después hizo el gesto de "too small" hacia su rival.

La acción tuvo un significado adicional porque apenas días antes, durante los entrenamientos de los Warriors en Hawái, Lendeborg había tenido una situación semejante y prefirió sacar el balón hacia Curry. Contra los Lakers tomó una decisión diferente: ir hacia adelante.

Eso era precisamente lo que Golden State le estaba reclamando.

Tras anotar solamente cuatro puntos en su estreno de pretemporada frente a los Clippers, Steve Kerr, Curry y Green le habían pedido que fuera más agresivo ofensivamente. Contra los Lakers respondió con varias penetraciones tras recibir en el perímetro y atacar inmediatamente al defensor.

Intento realizar más ataques

El propio jugador reconoció después del encuentro que intentó atacar mucho más el aro y que se sintió considerablemente más cómodo que en su debut.

El sistema abierto de Golden State también ayudó. Con cinco jugadores separados alrededor del perímetro, Lendeborg encontró carriles para utilizar su tamaño y aceleración, una característica que podría añadir una dimensión diferente a una ofensiva históricamente construida alrededor del movimiento y los tiros exteriores de Curry.

Y cuando los Lakers comenzaron a cerrarle el camino, también castigó desde fuera: convirtió dos triples consecutivos.

Fue apenas un partido de pretemporada y Los Ángeles descansó a varias de sus principales figuras, pero el segundo ensayo dejó una primera muestra clara de lo que puede ocurrir cuando el "tren" Lendeborg decide ir directo hacia el aro.