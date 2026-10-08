A'ja Wilson hace historia con su quinto MVP y se convierte en la máxima leyenda de la WNBA

A'ja Wilson en acción con Las Vegas Aces. ( ARCHIVO/ AFP )

A'ja Wilson hizo historia este jueves al conquistar por quinta vez el premio a la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la WNBA, un récord en la liga estadounidense de baloncesto.

La pívot de Las Vegas Aces, de 30 años, recibió 65 de los 74 votos de primer lugar y sumó 713 puntos para asegurarse su tercer galardón consecutivo, otra marca histórica en la competición.

La novata Olivia Miles, de Minnesota Lynx, fue segunda con 442 puntos, seguida por Kelsey Mitchell (287), Caitlin Clark (212) y Breanna Stewart (171).

La valía de Wilson durante la temporada regular quedó demostrada en su promedio anotador, con 26,2 puntos por partido, el segundo más alto en la historia de la WNBA, solo superado por ella misma en 2024 (26,9).

Además, encabezó el promedio de tapones por partido (1,9) y promedió 9,4 rebotes y 3,2 asistencias en los 41 encuentros que disputó.

Acto de premiación

La ceremonia de entrega se realizó antes del entrenamiento de las Aces en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, donde Wilson recibió una tiara, un ramo de flores y el trofeo, que dispuso para una foto junto a los otros cuatro que ya había ganado.

Con su quinto MVP, Wilson igualó a Michael Jordan y Bill Russell como los únicos jugadores de las principales ligas profesionales estadounidenses con al menos cinco distinciones de este tipo.

Seleccionada por Las Vegas con el número uno del draft de 2018, Wilson ha ganado tres títulos de la WNBA con las Aces, en 2022, 2023 y 2025.

Esta temporada llevó al equipo a un balance de 31-13 y al tercer puesto de la Conferencia Oeste.

El nuevo reconocimiento llega meses después de que la estadounidense renovara con Las Vegas por tres años y 5 millones de dólares, el contrato más alto en la historia de la WNBA.