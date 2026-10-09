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El Millón derrota a Huellas del Siglo y le saca un juego a Bameso

Kerry Richardson anotó 22 puntos y capturó 11 rebotes en el triunfo 85-81

  • Tammy Cuevas - Twitter
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El Millón derrota a Huellas del Siglo y le saca un juego a Bameso
Kerry Richardson, de El Millón, trata de avanzar con el balón ante la marca de Oliver Bautista, de Huellas del Siglo, en el partido del TBS distrital disputado este viernes 9 de octubre de 2026 en la Arena Banreservas profesor Virgilio Travieso Soto. (CEDIDA POR ABADINA)

El Club El Millón Yireh derrotó 85-81 a Huellas del Siglo este viernes, un partido que los acomoda en la tabla de clasificación cuando le restan solamente tres jornadas.

Ambos equipos llegaron al encuentro con récord de 2-4, pero el resultado permitió a El Millón dejar mantener el tercer lugar del Grupo A y su rival cayó a 2-5 en la misma posición, pero en el Grupo B en esta serie regular del TBS en su edición 50.

Kerry Richardson encabezó la ofensiva de El Millón con 22 puntos y 11 rebotes y se fue de 8-7 dede la línea de tiros libres. Destacó la importancia de responder individualmente y como equipo para conseguir el triunfo en el partido disputado en la Arena Banreservas profesor Virgilio Travieso Soto.

"Sabía que tenía que entrar a la cancha y tener un buen partido, pero también que necesitábamos jugar bien colectivamente", dijo. Jesse Zarzuela agregó 19 puntos, Andrés Fulgencio 17 y Raymond Bastardo logró un doble doble de 11 puntos y 13 rebotes.

El triunfo representa una oportunidad para El Millón de recuperar terreno en la clasificación, luego de caer 83-64 ante San Carlos el pasado sábado 3 de octubre.

Mientras tanto, Huellas del Siglo venía de vencer 87-83 al Club Bameso el domingo 4 de octubre, resultado que le había permitido alcanzar su segunda victoria de la temporada.

Huellas dominó el primer cuarto 24-20, pero El Millón reaccionó antes del descanso y se fue al medio tiempo con ventaja de 47-45.

El conjunto millonario mantuvo el impulso en el tercer período, que concluyó 66-61 a su favor, y resistió la reacción de sus rivales en el último cuarto para sellar la victoria por cuatro puntos.

Con 43 segundos por jugar, El Millón perdió el balón y Huellas aprovechó el error para culminar con un contraataque sellado por David Peguero que igualó el encuentro a 81.

En el resto del compromiso, los de Cristo Rey vieron frenada su anotación. Bastardo consiguió dos puntos y la falta para luego convertir el tiro libre que definió la victoria.

En la siguiente posesión Anpherne Acevedo fue bloqueado por Kerry Richardson y ahí se escapó las posibilidades de su equipo.

Filosofía de juego

"En el segundo tiempo hablamos mucho sobre la importancia de mantener nuestra filosofía de juego, calmarnos y no caer en la ansiedad", dijo el mánager de El Millón, Abraham Disla.

"Sabemos que Huellas del Siglo es un equipo muy aguerrido, que no se rinde y tiene una muy buena defensa", agregó el dirigente marcando énfasis en que fue valioso "jugar los 40 minutos y hacer las cosas bien en todo momento".

A El Millón le restan tres partidos para avanzar a la fase de eliminación. "Busco conseguir más victorias, crear más buenos recuerdos y seguir haciendo historia", añadió Richardson.

Yeison Colomé lideró a Huellas con 21 puntos, nueve rebotes y seis asistencias; el armador Acevedo anotó 19 puntos y nueve rebotes, Marvin Smith 16 y Leandro Cabrera 11 y 10 rebotes.

  • La próxima jornada del torneo continuará este sábado 10 de octubre con solo un partido. En un enfrentamiento del Grupo A, el Club Bameso (2-5) se enfrente al Mauricio Báez, líder actual de esa zona.

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 Egresada de la Universidad Primada de América. Colosenses 3:23-24