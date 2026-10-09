Los Prados mantienen su invicto, pero con un susto propinado por un casi eliminado San Carlos

Erickson Sánchez, de Los Prados realiza un disparo al canasto ante la doble marca de Eddy Polanco y Rey Abad, del Club San Carlos la noche de este viernes 9 de octubre de 2026 en la Arena Banreservas profesor Virgilio Travieso Soto. ( ESTARLIN ROSA )

El Club Los Prados mantuvo su invicto en el torneo superior distrital ahora con 8-0, pero antes debió superar el susto provocado por San Carlos que falló un tiro libre clave solo para caer vencido 64-62 que deja en peligro su prolongación en el campeonato.

Kelvin Mateo intentó un triple y en la acción recibió una falta personal de Erickson Sánchez, exjugador sancarleño, con el partido 64-61.

Mateo conectó el primer lance y animó los escasos fanáticos sancarleños presentes en las gradas de la Arena Banreservas profesor Virgilio Travieso Soto.

Su segundo intento fue todo hierro, un coqueteo de la bola con el aro sin fruto positivo. En su tercer intento tiró a fallar de forma intencional, con la esperanza de que un rebote ofensivo les trajera también la victoria, pero igual fue sin éxito.

De esa manera Los Prados mantienen su liderato del Grupo B de forma perfecta y San Carlos con su 1-7 necesita de varios factores matemáticos para conseguir avanzar a la fase de eliminación y con mejor fortuna a la semifinal. Perder partidos en este momento está lejos de ser una opción para los verde amarillos.

En el torneo clasifican los tres mejores equipos de cada grupo (6 clubes en total). Los dos peores equipos del torneo quedan eliminados de inmediato.

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Los 6 equipos clasificados avanzan a la fase de eliminación arrastrando el récord de ganados y perdidos obtenidos en la serie regular. El sistema de puntuación otorga 2 puntos por victoria y 1 punto por derrota.

Manny Camper lideró a Los Prados con 19 puntos y siete rebotes, en una noche en la que no jugó Willo Cruz, una de las mejores armas ofensivas del equipo. Richard Núñez 16 y siete rebotes; Jeffrey Abreu 10 y nueve rebotes y Alejandro Vásquez otros 10 puntos.

Malachi Richardson lideró a San Carlos con 24 puntos y seis rebotes y Mateo aportó 20 tantos. Los Prados ganaron la batalla de los rebotes 46-35 y además fueron mejores desde la línea de lances libres 72.2 (18-13) contra 66.7 (30-20) de los sancarleños.

"La baja de Willo nos quitó un poco de fluidez en el grupo, pero había que jugar sin él", dijo el dirigente Carlos Payano. "Caímos en el desespero y eso se vio en el marcador, pero gracias a Dios pudimos recomponernos y sacar la victoria".