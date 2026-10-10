Alex Rodríguez exige un cambio de filosofía en los Yankees tras eliminación en la serie divisional

Alex Rodríguez, una de las figuras emblemáticas de los Yanquis de Nueva York, consideró que la organización necesita un cambio de filosofía en su gestión deportiva, luego de quedar eliminada por los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Durante el programa posterior al partido de Fox, el exantesalista cuestionó la forma en que la directiva estructura el equipo y señaló que el gerente general Brian Cashman debe rodearse de personas con capacidad para evaluar integralmente el juego y valorar tanto la ofensiva como la defensa, según publicó el New York Post.

"Algo tiene que cambiar. No hablo de personal, sino de filosofía. Tiene que haber un cambio de filosofía", manifestó Rodríguez, quien aclaró que no necesariamente considera que alguien deba perder su empleo.

"Han ganado 27 títulos de una manera determinada. No digo que nadie deba perder su trabajo, quiero dejar eso claro. Pero (el gerente general Brian) Cashman tiene que rodearse de gente que sepa de béisbol, que entienda el béisbol y que sepa valorar ambas facetas del juego", dijo A-Rod.

El exjugador también puso en duda la estabilidad de la alineación de los Yanquis, al considerar que un equipo que disputa un partido decisivo no debería mantener tantas interrogantes sobre quiénes ocuparán determinadas posiciones en el terreno.

"Si no cambia nada, obtendrás los mismos resultados. Llevamos más de una década viendo la misma película y nada cambia." Alex Rodríguez Exjugador de los Yankees “

"Es inconcebible que, en un partido en el que está en juego la temporada, no sepas quién va a ocupar cinco de las nueve posiciones", expresó, al referirse a la primera, segunda y tercera base, así como a los jardines central y derecho, este último afectado por la ausencia de Aaron Judge.

Realizar cambios

Rodríguez sostuvo que la organización ha repetido durante más de una década una dinámica que no ha producido los resultados esperados en la postemporada. "Si no cambia nada, obtendrás los mismos resultados. Llevamos más de una década viendo la misma película y nada cambia", afirmó.

Sus comentarios coincidieron con los expresados por Judge después de la eliminación. El capitán de los Yanquis consideró que el equipo debe asumir una postura más agresiva para completar la plantilla y cubrir sus necesidades.

"Somos los Yankees. Creo que deberían apostar fuerte y hacer lo necesario", declaró Judge, quien observó el encuentro desde el banquillo mientras se recuperaba de una lesión en la pantorrilla.

La eliminación vuelve a colocar bajo escrutinio las decisiones de la directiva, encabezada por Cashman, y el futuro del dirigente Aaron Boone. Antes de concluir la participación del equipo, Cashman había expresado su respaldo a Boone, a quien calificó como un buen mánager.

Los Yanquis también afrontan decisiones sobre la conformación de su plantilla para la próxima campaña, con varios jugadores que pueden acudir a la agencia libre, entre ellos Jazz Chisholm Jr., Trent Grisham, Paul Goldschmidt y Amed Rosario. El cerrador David Bednar también figura entre los posibles agentes libres.

La organización deberá determinar si introduce ajustes en su estructura deportiva y en la composición del equipo para responder a las exigencias de una franquicia cuya aspiración es volver a conquistar la Serie Mundial.