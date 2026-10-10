Mauricio Báez obtiene quinta victoria y le complica el panorama a Bameso en el TBS Distrito 2026

Jhery Matos ataca el aro en el encuentro entre Mauricio Báez y Bameso en la continuación del TBS Distrito 2026. ( CEDIDA POR ABADINA )

El club Mauricio Báez obtuvo su quinto triunfo al derrotar a Bameso, 90-65, en el único partido programado este sábado en la continuación de la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

La ofensiva mauriciana la encabezó Jhery Matos con 31 puntos, Richard Bautista 16 tantos, cuatro y ocho asistencias. Kevin Obannor un doble-doble de 12 dígitos y 14 balones atrapados, y Carlos Pepín 10 unidades.

Por los bamesianos, Jean Carlos Quezada anotó 19 puntos y tomó 15 rebotes para un doble-doble, imitado por Juan Guerrero 17 dígitos más 14 capturas y Víctor Liz 14 y siete asistencias.

Los mauricianos mejoraron su récord a 5-3, y 13 puntos, para quedarse solo en el primer lugar del grupo A, con medio juego de ventaja sobreSan Lázaro (4-3), que se queda en el segundo, El Millón está tercero al presentar foja de 3-4, y Bameso cae a un registro de 2-6.

En la otra división, el récord histórico del club Los Prados de 8-0, y 16 puntos, con su mejor inicio en 35 años, los afinca en el liderato del grupo B, y de paso se convierte en el primer equipo que clasifica a la siguiente ronda, junto a Rafael Barias (5-2), el conjunto de Huellas del Siglo posee foja de 2-5, en el tercer lugar, y disputa la última plaza disponible con San Carlos (1-7), que ocupa el último puesto.

Próximos encuentros

El 50 TBS Distrito 2026 continuará este domingo con un doble cartel entre los combinados de El Millón y San Lázaro, a las 4:00 de la tarde, y luego, a las 6:00, Huellas del Siglo tendrá un duelo frente a Rafael Barias.