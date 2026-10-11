El Don Bosco conserva invicto y lidera básquet de Moca

Luiyi Rojas se prepara para colocar una bandeja durante la segunda fecha del torneo. ( CEDIDA POR EL BSE )

El club Don Bosco se adueñó de la primera posición de la XXXII edición del Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE Moca 2026), mientras que los campeones del San Sebastián consiguieron su primera victoria, en una jornada cargada de intensidad y destacadas actuaciones individuales.

El certamen está dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y se disputa por la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana, con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

Don Bosco impone su ritmo

El club Don Bosco (2-0) mantuvo su invicto al derrotar 82-66 al José Horacio Rodríguez (0-2), para consolidarse en la primera posición de la justa.

Los subcampeones volvieron a contar con la ofensiva del refuerzo Troy Cracknell, quien encabezó el ataque con 24 puntos para los dirigidos por Jonathan Zaenely.

También sobresalieron Eric Pichardo, con 15 puntos; Christopher Bencosme, con 14, y Cristian Capellán, quien aportó 12 unidades y nueve rebotes.

Por el José Horacio Rodríguez, Darling Martínez anotó 16 puntos, Manuel Pérez registró 13 tantos y 13 rebotes, mientras que Darious Moten concluyó con 12 unidades.

San Sebastián estrena su casillero de victorias

En un emocionante encuentro, el club San Sebastián (1-1) consiguió su primera victoria del torneo al imponerse 86-80 sobre La Cancha (1-1), en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte de Moca.

Kevin Núñez fue la gran figura del Imperio Rojo, con una impresionante actuación de 30 puntos y 11 rebotes, encabezando el ataque del conjunto campeón y otorgándole su primera victoria al dirigente Richard Ortega en el presente torneo.

El refuerzo Isaiah Austin tuvo una destacada participación con 23 puntos y cinco tapones, mientras que Luigy Rojas aportó 17 unidades. Nargenis Ulloa estuvo cerca de un triple-doble al terminar con 10 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias.

Por La Cancha, Jonathan Bello lideró la ofensiva con 29 puntos, seguido de Jeremy Guzmán, quien registró 17 tantos y 12 rebotes. Dominic Rosario y Warlin Disla aportaron nueve puntos cada uno.

Con estos resultados, Don Bosco permanece invicto con marca de 2-0 y encabeza la clasificación, mientras San Sebastián celebra su primera victoria y los clubes José Horacio Rodríguez y La Cancha continúan en busca de escalar posiciones en el campeonato superior de Espaillat.