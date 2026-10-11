Diego Colón encesta 21 y clasifica a San Lázaro

Diego Colón ataca el aro en el partido del Club San Lázaro ante El Millón en el TBS Distrito 2026. ( CEDIDA POR ABADINA )

Diego Colón encestó 21 puntos y el club San Lázaro consiguió la clasificación a la Fase de Eliminación al disponer de El Millón, 66-63, en el primer encuentro de la jornada dominical y continuación de la serie regular del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional.

Colón tuvo el apoyo ofensivo de su compañero de equipo Jordan Gerónimo, quien hizo su debut con un doble-doble de 10 tantos y 11 rebotes, y Anderson Mirambeaux nueve y 11 atrapadas.

Por "El Yireh", Kerry Richardson logró un doble doble de 19 puntos y 15 rebotes, y fue emulado por Raymond Bastardo que terminó con 14 dígitos y 10 balones capturados, Jesse Zarzuela aportó 15.

La representación de Jobo Bonito se unió al club Mauricio Báez como los primeros clasificados a la segunda fase del TBS Distrito 2026, que otorga tres cupos por grupo (A y B), y empataron en el primer lugar de su división A, ambos con récord de 5-3.

Por su parte, El Millón sigue en tercero al presentar foja de 3-5, y en cuarta posición se ubica Bameso con un registro de 2-6.

Juego del martes

El TBS Distrito 2026 continuará este martes con un partido entre los clubes Huellas del Siglo (2-5) y Los Prados (8-0), a las 7:30 de la noche.