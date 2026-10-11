Rafael Barias alcanza su sexta victoria al derrotar a Huellas del Siglo en el TBS Distrito 2026

JD Miller ataca el aro en el partido entre el Rafael Barias y el Club Huellas del Siglo en la continación del TBS Distrito 2026. ( CEDIDA POR ABADINA )

El club Rafael Barias alcanzó su sexta victoria al derrotar a Huellas del Siglo, 80-72, en el cierre de la jornada dominical del TBS Distrito.

El refuerzo norteamericano JD Miller fue la figura cimera en la ofensiva bariana con 20 puntos y siete rebotes, seguido de Ángel Puello 15 tantos más cinco balones capturados, Dimas Carrasco 14 con ocho atrapadas y Eusebio Suero 13 y ocho rebotes.

Por el combinado de Cristo Rey, el refuerzo romanense Yeison Colomé anotó 15 puntos, David Peguero 14 unidades y el importado Sahvir Wheleer se fue a las duchas con 10 anotaciones.

El Barias posee foja de 6-2, y ocupa la segunda posición del grupo B, detrás del club Los Prados (8-0), ambos ya anclados en la Fase de Eliminación y/o segunda fase.

En el grupo A, San Lázaro se unió al club Mauricio Báez como los primeros clasificados a la segunda fase, y empataron en el primer lugar de su división A, ambos con récord de 5-3.

Por su parte, El Millón sigue en tercero al presentar foja de 3-5, y en cuarto se ubica Bameso con un registro de 2-6.

Juego del martes

El 50 TBS Distrito 2026 continuará este martes con un partido entre Huellas del Siglo y Los Prados, a las 7:30 de la noche.