×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
TBS Distrito
Añadir Diario Libre en GoogleTBS Distrito

Rafael Barias alcanza su sexta victoria al derrotar a Huellas del Siglo en el TBS Distrito 2026

Logró su clasificación a la fase de eliminación y se unió a San Lázaro, Los Prados y Mauricio Báez

    Expandir imagen
    Rafael Barias alcanza su sexta victoria al derrotar a Huellas del Siglo en el TBS Distrito 2026
    JD Miller ataca el aro en el partido entre el Rafael Barias y el Club Huellas del Siglo en la continación del TBS Distrito 2026. (CEDIDA POR ABADINA)

     El club Rafael Barias alcanzó su sexta victoria al derrotar a Huellas del Siglo, 80-72, en el cierre de la jornada dominical del TBS Distrito.

    El refuerzo norteamericano JD Miller fue la figura cimera en la ofensiva bariana con 20 puntos y siete rebotes, seguido de Ángel Puello 15 tantos más cinco balones capturados, Dimas Carrasco 14 con ocho atrapadas y Eusebio Suero 13 y ocho rebotes.

    Por el combinado de Cristo Rey, el refuerzo romanense Yeison Colomé anotó 15 puntos, David Peguero 14 unidades y el importado Sahvir Wheleer se fue a las duchas con 10 anotaciones.

    El Barias posee foja de 6-2, y ocupa la segunda posición del grupo B, detrás del club Los Prados (8-0), ambos ya anclados en la Fase de Eliminación y/o segunda fase.

    En el grupo A, San Lázaro se unió al club Mauricio Báez como los primeros clasificados a la segunda fase, y empataron en el primer lugar de su división A, ambos con récord de 5-3

    Por su parte, El Millón sigue en tercero al presentar foja de 3-5, y en cuarto se ubica Bameso con un registro de 2-6.

    RELACIONADAS

    Juego del martes

    • El 50 TBS Distrito 2026 continuará este martes con un partido entre Huellas del Siglo y Los Prados, a las 7:30 de la noche. 
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.