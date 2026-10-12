El futuro de Karl-Anthony Towns en los Knicks está en riesgo por desacuerdo millonario

Karl-Anthony Towns con el trofeo de la NBA tras quedar campeón con los New York Knicks en el Frost Bank Center de San Antonio, Estados Unidos. ( EFE )

El futuro de Karl-Anthony Towns con los New York Knicks ha entrado en una etapa de incertidumbre, luego de que la franquicia decidiera suspender las negociaciones para extender su contrato, una medida que sorprendió y decepcionó al estelar jugador de ascendencia dominicana, apenas meses después de ayudar al equipo a conquistar su primer campeonato de la NBA en 53 años.

La diferencia económica entre ambas partes es considerable. Según reportes de ESPN y el New York Post, los Knicks ofrecieron alrededor de 200 millones de dólares por cuatro temporadas, mientras Towns puede aspirar a una extensión máxima de aproximadamente 276 millones.

Aunque el jugador estaría dispuesto a aceptar una cantidad inferior al máximo permitido para facilitar la continuidad del equipo campeón, las conversaciones no han conseguido acercar las posiciones.

La situación se complicó el pasado viernes, cuando los Knicks anunciaron que aplazarían las negociaciones contractuales con sus jugadores elegibles hasta más adelante en la temporada 2026-2027.

Towns aseguró el domingo que desconocía que la organización tomaría esa decisión.

"Fue una sorpresa para mí. Muy decepcionado, por decir lo menos", declaró el jugador después de los entrenamientos, según declaraciones recogidas por Reuters y The Athletic.

El pívot de 30 años reconoció que las negociaciones forman parte del negocio de la NBA, pero aseguró que mantendrá su compromiso deportivo.

"Es un negocio, pero también tenemos asuntos que resolver en la cancha", agregó.

Una negociación que no avanza

Las diferencias comenzaron a hacerse públicas antes de que los Knicks anunciaran la suspensión de las conversaciones.

El pasado 5 de octubre, Towns había expresado sus dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del comienzo de la temporada regular, previsto para el 20 de octubre.

"No pinta bien", afirmó entonces al ser consultado sobre el estado de las negociaciones.

El jugador sostuvo que estaba dispuesto a colaborar para que Nueva York conservara la estructura del equipo que ganó el campeonato, pero también esperaba que su nuevo contrato reflejara sus aportes deportivos.

Hasta el momento, ninguna de esas condiciones se había concretado, según explicó.

La tensión resulta especialmente significativa porque Towns fue una pieza importante en la conquista del título de 2026, con promedios de 15.9 puntos, 10.6 rebotes y 4.9 asistencias durante los playoffs.

En la temporada regular había registrado 20.1 puntos y 11.9 rebotes por encuentro.

¿Por qué los Knicks no quieren pagarle lo que pide?

El principal obstáculo está relacionado con las restricciones económicas que impone el convenio colectivo de la NBA a los equipos con nóminas elevadas.

El propietario de los Knicks, James Dolan, ha manifestado que no pretende superar el denominado second apron, un segundo umbral salarial que establece limitaciones adicionales para realizar contrataciones, intercambios de jugadores y otras operaciones.

Para la temporada 2026-2027, ese umbral se sitúa aproximadamente en 221.6 millones de dólares.

Una extensión por el máximo permitido a Towns comprometería una parte importante de los recursos futuros de la franquicia.

Además del dominicano, Nueva York debe considerar las renovaciones de otros integrantes de su plantilla, entre ellos Josh Hart, Miles McBride y Tyler Kolek.

La organización anunció que las negociaciones con todos los jugadores elegibles quedarían suspendidas temporalmente para concentrarse en la preparación de la nueva campaña.

La situación económica ya había influido en otras decisiones importantes, como la salida del pívot Mitchell Robinson, quien terminó incorporándose a los Boston Celtics.

Towns podría convertirse en agente libre

Aunque Towns tiene garantizados aproximadamente 57 millones de dólares para la temporada 2026-2027, su contrato contiene una cláusula que puede definir su futuro.

El jugador dispone de una opción por 61.1 millones de dólares para la campaña 2027-2028.

Si decide rechazarla, podría convertirse en agente libre sin restricciones en el verano de 2027, lo que le permitiría negociar con cualquier franquicia de la NBA.

Ese escenario también abriría la posibilidad de que los Knicks consideraran un traspaso para evitar perderlo sin recibir compensación, aunque hasta ahora no se ha anunciado una decisión de esa naturaleza.

Existe, además, un plazo contractual importante. Según los reportes especializados, Towns debe resolver antes del 19 de octubre determinadas condiciones relacionadas con su opción de jugador si pretende mantener abierta la posibilidad de negociar una extensión durante la temporada.

Por tanto, la incertidumbre no se limita a la diferencia económica, sino que también involucra los mecanismos y plazos establecidos por las reglas contractuales de la liga.

Los Knicks todavía quieren conservarlo

Pese al desacuerdo, las informaciones más recientes indican que Nueva York no ha renunciado a mantener a Towns.

De acuerdo con los periodistas Marc Stein y Jake Fischer, de The Stein Line, los Knicks consideran prioritaria la renovación del dominicano por encima de la de Josh Hart.

El reporte, difundido este lunes 12 de octubre, también señala que otros equipos esperan que Miles McBride pueda estar disponible para negociaciones de traspaso durante la temporada.

Estas informaciones sugieren que la franquicia está evaluando alternativas para conservar a sus principales figuras sin superar los límites económicos que ha establecido su propietario.

Sin embargo, el interés de Nueva York en mantener a Towns no significa que exista un acuerdo cercano.

La distancia entre las cifras negociadas continúa siendo considerable y la reacción pública del jugador evidencia su inconformidad con el manejo de las conversaciones.

De campeón a un futuro incierto

Towns llegó a los Knicks en 2024 procedente de los Minnesota Timberwolves, franquicia en la que disputó las primeras nueve temporadas de su carrera.

Desde su llegada se convirtió en una de las principales figuras del conjunto neoyorquino y contribuyó a la conquista del campeonato de 2026, que puso fin a una espera de 53 años.

Ahora, cuando el equipo se prepara para defender el título, la continuidad de uno de sus jugadores más importantes permanece sin resolver.

La posibilidad de una salida de Towns todavía no es una decisión de los Knicks, pero el estancamiento de las negociaciones, las restricciones salariales y la opción contractual que posee el jugador plantean un escenario en el que su permanencia a largo plazo ya no está garantizada.