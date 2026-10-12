Los dirigentes de la NBA en la silla caliente para la temporada 2026

Ya sea por metas ambiciosas o por estándares modestos, los entrenadores de la NBA nunca están lejos de la cuerda floja si sus equipos no logran cumplir con las expectativas.

Con eso en mente, aquí echamos un vistazo a cinco entrenadores de la NBA que están en la cuerda floja a medida que se acerca rápidamente la campaña 2026-27:

Ime Udoka (Houston Rockets)

Udoka, quien asumió el cargo de entrenador principal de los Rockets en 2023, está posiblemente bajo la mayor presión.

Houston jugó en 45 partidos definidos en momentos decisivos (clutch) la temporada pasada —la mayor cifra de la liga—, los cuales la NBA define como encuentros con una diferencia de cinco puntos o menos en los últimos cinco minutos.

A pesar de que Kevin Durant participó en 43 de esos enfrentamientos, los Rockets registraron apenas un récord de 20-23 y una valoración neta (net rating) de -11.8 con el 16 veces Seleccionado al Juego de Estrellas. Claramente, el planteamiento del equipo en esas situaciones no estaba funcionando.

El regreso de Fred VanVleet debería ayudar a Houston a ganar algunos de esos partidos apretados.

El base de 32 años se perdió toda la temporada pasada tras sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) poco antes de que comenzara la campaña, y Udoka definitivamente echó de menos la experiencia del veterano para organizar la ofensiva en los momentos decisivos. Sin embargo, al entrenador principal no le quedarán más excusas si los Rockets vuelven a fracasar.

Termómetro: (de cinco)

Brian Keefe (Washington Wizards)

Los Wizards están apostando todas sus fichas tras incorporar a Trae Young y Anthony Davis la temporada pasada, pero no pudieron convencer a Davis —quien aún no ha jugado un solo partido con ellos— de firmar una extensión.

El 10 veces Seleccionado al Juego de Estrellas dijo que pospondría su decisión hasta el próximo verano, imponiendo repentinamente presión sobre el joven núcleo y sobre Keefe para concretar la transición inmediata de una reconstrucción de cimientos a ser una amenaza de playoffs.

Keefe, quien lleva un récord de 43-160 a lo largo de tres temporadas en Washington D.C., también debe considerar el desarrollo de la primera selección general del draft, AJ Dybantsa.

Lograrlo requerirá un delicado acto de equilibrio por parte del técnico de 50 años, quien apenas hizo su debut como entrenador principal a principios de 2024.

Los Wizards han ganado solo un partido de playoffs en las últimas ocho temporadas, y Keefe probablemente necesitará descifrar rápidamente la química en cancha del dúo conformado por Davis y Dybantsa si quiere ser quien guíe a Washington hacia su próximo éxito en la postemporada.

Termómetro:

David Adelman (Denver Nuggets)

Tras caer eliminados en la primera ronda la temporada pasada ante sus conocidos rivales, los Minnesota Timberwolves, ni Adelman ni los Nuggets pueden permitirse otro desenlace decepcionante.

A su favor, Adelman logró guiar a Denver a un tercer puesto en el Oeste y a liderar la liga en eficiencia ofensiva, todo esto mientras lidiaba con una racha de lesiones clave: Nikola Jokic, Cam Johnson, Aaron Gordon, Christian Braun y Spencer Jones se perdieron un tiempo significativo.

Sin embargo, la postemporada fue una historia diferente: los Timberwolves vencieron a los Nuggets en seis partidos, incluso con Anthony Edwards y Donte DiVincenzo fuera en los últimos dos encuentros.

La incorporación de un veterano respetado como DeMar DeRozan podría ayudar a compensar la salida de Tim Hardaway Jr. en la segunda unidad, pero su promedio de triples a lo largo de su carrera (30.2%) difícilmente se acercará al 40.7% que logró Hardaway el año pasado, el mejor de su carrera.

Adelman tampoco podrá contar ya con Peyton Watson, después de que Denver traspasara a la estrella revelación del año pasado esta temporada baja, lo que complica aún más una unidad de suplentes que ha sido un problema desde hace tiempo.

Con Jokic listo para firmar un contrato supermáximo de cinco años el próximo verano, esta campaña bien podría ser la última oportunidad de Adelman para demostrar que es el entrenador adecuado para un núcleo con verdaderas aspiraciones de campeonato.

Termómetro:

Kenny Atkinson (Cleveland Cavaliers)

Desde el punto de vista analítico, Atkinson ha hecho un trabajo encomiable transformando la ofensiva de los Cavaliers durante sus dos años al mando.

Objetivamente, sus resultados en la postemporada han quedado muy por debajo de las expectativas.

Cleveland terminó con la sexta mejor ofensiva de la liga la temporada pasada tras haber liderado la NBA en el año de debut de Atkinson. Aún así, el experimentado plantel no lució tan convincente en los playoffs, necesitando siete partidos para eliminar tanto a los Toronto Raptors como a los Detroit Pistons antes de ser barridos sin contemplaciones por los New York Knicks en las finales de conferencia.

Los Knicks procedieron a conquistar su primer título de la NBA en 53 años, pero la extraña evaluación a mitad de serie por parte de Atkinson —afirmando que los Cavs estaban superando "analíticamente" a Nueva York— sugirió que la idea de éxito del entrenador tal vez no coincide con la de sus jugadores ni con la de la directiva.

Si bien el Este se proyecta más competitivo con superestrellas como Kawhi Leonard y LeBron James regresando tras años en el Oeste, los Cavs de Atkinson deberían contar con la ventaja de la continuidad esta temporada. Si esos beneficios son escasos, la directiva de Cleveland podría evaluar pronto la idoneidad del banquillo.

Termómetro:

J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons)

Bickerstaff lideró un giro radical en su primera temporada con los Pistons en 2024-25, guiándolos a 44 victorias y a su primera clasificación a playoffs en seis años, tras haber registrado apenas 14 triunfos en la última campaña de Monty Williams. Sin embargo, en la última postemporada, Detroit se mostró apático en el séptimo juego en casa ante los Cavs, desaprovechando la oportunidad de alcanzar su primera final de conferencia en casi dos décadas.

Cleveland, por su parte, avanzó solo para ser barrido rápidamente por los Knicks.

Teniendo en cuenta que Bickerstaff ganó 60 partidos con Detroit en 2025-26 para liderar el Este, es poco probable que esté en peligro inminente. Aun así, las expectativas en torno a los Pistons son comprensiblemente más altas ahora, especialmente con el trío central de Cade Cunningham, Ausar Thompson y Jalen Duren asegurado bajo contrato por varias temporadas.

A pesar de enfrentarse a una conferencia más fuerte, Detroit sigue siendo un aspirante al primer lugar. No obstante, es más probable que el futuro de Bickerstaff dependa de alcanzar las finales de conferencia, algo que no ha logrado en 10 temporadas como entrenador.