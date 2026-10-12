Camiseta de juego de Michael Jordan es subastada en 14 millones de dólares

La temporada 1997-98 de la NBA fue el «Último Baile» (Last Dance) de Michael Jordan con los Chicago Bulls.

A estas alturas, todo el mundo conoce la historia: Jordan y compañía iniciaron el año sabiendo que sería la última vez que la plantilla actual del equipo estaría junta.

Debido a eso, para los Bulls era conseguir el campeonato o fracasar.

Como era de esperarse, Jordan impulsó a su equipo hacia otro título.

Gracias a una actuación fantástica en las Finales de la NBA de 1998 —en las que Jordan ganó el premio al JMV (MVP) de las Finales tras promediar 33.5 puntos por partido—, los Bulls lograron la hazaña y aseguraron el segundo tricampeonato (three-peat) del equipo.

Con esa tarea cumplida, Jordan se retiró de la NBA por segunda vez en su carrera.

Venta récord de la camiseta

Todos esos factores probablemente llevaron a que una de las camisetas usadas por Jordan durante esas Finales alcanzara la asombrosa cifra de 14 millones de dólares en una subasta.

La casa de subastas Hunt Auctions en Pensilvania anunció este lunes que la camiseta que Jordan lució en el Juego 2 de las Finales de la NBA de 1998 fue vendida a un inversor inmobiliario de Miami por ese precio.

La cifra —quizás para sorpresa de muchos— no representa un récord. Esa marca le pertenece a una camiseta usada por Babe Ruth, según la Associated Press.

Esa indumentaria, que se vendió por 24.12 millones de dólares en 2024, fue la que llevó puesta Ruth cuando conectó su famoso jonrón del «tiro anunciado» (called shot).

Como era de esperarse, los objetos de colección de Jordan pertenecientes a las Finales de la NBA de 1998 suelen despertar un enorme interés en las subastas. La camiseta del Juego 2 de Jordan es la tercera de esas Finales en particular que logra superar los 10 millones de dólares en una subasta.