Andrés Feliz y Jean Montero brillan en Euroliga

Jean Montero porta el balón en un partido de la Euroliga ( EFE )

Andrés Feliz, base internacional dominicano del Real Madrid, completó su mejor actuación individual en la Euroliga al acabar con quince puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y veinticuatro dígitos de valoración en el encuentro en el que los suyos se impusieron a domicilio por 89-98 al Armani Olimpia Milán.

Montero al ataque

Un eléctrico Valencia Basket puso ayer contra las cuerdas al Olympiacos, vigente campeón de la Euroliga.

Lo llegó a dominar por casi treinta puntos pero que en la segunda parte firmó una sólida remontada que puso en marcha Evan Fournier y culminó el dominicano Jean Montero, que regresaba como rival al Roig Arena, donde fue recibido con honores y que acabó como verdugo de su exequipo.

Olympiacos ganó 102-97 con 26 puntos de Montero y 23 de Fournier.

Duarte, 11 puntos

El Dubái Basketball se hizo fuerte tras el descanso y asaltó este martes el Buesa Arena con una victoria ante el Kosner Baskonia, por 79-93, en la quinta jornada de la Euroliga, en un partido en el que el equipo árabe fue superior en la pintura.

En la derrota de su equipo, el dominicano Chris Duarte anotó 11 puntos.