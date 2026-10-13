El plan de juego que ha llevado a Los Prados a un invicto con 8-0

Carlos Payano, dirigente del Club Los Prados en el basket distrital. ( CEDIDA POR ABADINA. )

Las siglas del nombre del club Los Prados son "LP". Pero su sistema de juego en el actual torneo del basket distrital, podría ser abreviado como "PR" (Puerto Rico).

El dirigente domínico- boricua Carlos Payano ha implementado un plan de juego que ha nucleado a sus jugadores de manera tan eficiente que han ganado sus ocho partidos.

Compartir el balón, otorgarle la confianza al jugador que se sienta más solo para lanzar, realizar en cada posesión de cinco a siete pases hasta consumir al menos 20 segundos del reloj, y colaborar en la rotación defensiva son las claves para que el club tenga el mejor récord del torneo y el más exitoso de su historia.

Payano, exjugador de la selección nacional, considera que contar con jugadores puertorriqueños que se adapten a esa propuesta ha sido crucial.

"Lo que hacemos aquí (en el club) es nuestra cultura de cómo jugamos allá en Puerto Rico. Tener varios boricuas nos ha facilitado eso. Además, el grupo se ha compenetrado con ellos", dijo Payano a Diario Libre.

La nómina de 12 jugadores tiene a los puertorriqueños Alejandro Vásquez, Manny Camper Jr., Richard Núñez y Willian Cruz, quienes se complementan con los duartianos Jeffrey Abreu (capitán), Samuel Lara, Eury Polanco, Carlos Pérez, Jeffrey Hernández, Erickson Sánchez, Enyer Camilo y Adonis De la Rosa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-07-at-205909-1-d958f272.jpeg Alejandro Vásquez se prepara para realizar un lance hacia el canasto. (CEDIDA POR ABADINA)

Defienden el estilo

El gerente de Los Prados, Kendrick Peralta, destaca que la forma de juego de Payano ha sido efectiva e innovadora.

"El entrenador ha venido con una filosofía muy interesante que aquí casi no se aplica y eso nos ha dado resultados", señaló.

Vásquez, líder anotador del equipo (17.6 puntos por partido), y que terminó su carrera en el basket colegial en Alabama, resalta el estilo de Payano.

"Su sistema encaja en mi juego. Soy un jugador agresivo, pero me gusta pasar el balón", indicó Vásquez que también ha accionado en el basket boricua con Ponce.

"El plan (de Payano) nos pone en una posición en la que encontramos éxito (...), es un entrenador de jugadores, nos entrega confianza", dijo Camper Jr. quien además de haber jugado en la G League de la NBA con Denver y Miami, accionó para su dirigente en Puerto Rico.

Para Núñez, el sistema de juego de Payano es de nivel internacional.

"Es casi como el de Europa. Nos deja jugar libres, cualquiera puede anotar, jugamos para nosotros", sentenció el boricua que en 2023 ganó con Caguas.

El torneo distrital tiene dos partidos antes del fin de semana, ambos a las 7:30 p.m.

Hoy Los Prados se enfrentan a Huellas del Siglo en un duelo del Grupo B, mientras que mañana se miden el club Rafael Barias contra San Carlos en el Grupo A.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/tabladeposicones-6366cf18.png (LUIS LUIS/ DIARIO LIBRE)

Sin nacionalidad

Para Payano, el fenómeno actual que se vive entre las ligas de ambos países en el que jugadores dominicanos accionan en Puerto Rico y viceversa, enriquece la cultura del basket caribeño.

"Aquí el baloncesto ha crecido mucho o sea Yassel (Pérez), Andrés Féliz, Jean (Montero), Joel Soriano, "Vikingo" (Rigoberto Mendoza), son grandes figuras y estoy contento con que puedanexpandirse a otras ligas. Es cuestión de disfrutar un buen baloncesto no importa de qué nacionalidad sea", sentenció.