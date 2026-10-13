Colomé mete a Huellas del Siglo en pelea y fulmina invicto de Los Prados en el TBS Distrito 2026

Yeison Colomé toma un tiro en el partido entre Huellas del Siglo y el Club Los Prados en el TBS Distrito ( CEDIDA POR ABADINA )

El refuerzo romanense Yeison Colomé encestó un disparo desde el arco de tres con 5:1 segundos de juego que le dio el triunfo este martes al club Huellas del Siglo 74-71 ante Los Prados, al que de paso le fulminó el invicto, en la última semana de la serie regular del TBS Distrito.

El choque estaba igualado 71-71, luego de que Alejandro Vásquez, de Los Prados, anotara un lance libre, de dos disponibles, con 1:07 del final, y tras varias ofensivas fallidas de ambos lados, Colomé tomó la iniciativa de realizar el tiro final que ejecutó a la perfección y puso la pizarra a favor de Huellas, 74-71.

Colomé terminó el partido con 18 puntos y repartió seis asistencias, el refuerzo norteamericano Marvin Smith Jr. aportó 18 tantos y cuatro rebotes, Leandro Cabrera 14 y capturó siete pelotas, y Sage Borbon nueve.

Por Los Prados, Alejandro Vásquez anotó 19 puntos más cinco rebotes, Jeffrey Abreu coló 12 encestes con ocho atrapadas, Eddy Mercedes 11 y Richard Núñez 10.

Con la victoria, Huellas (3-6) y 12 puntos, en tercer lugar, se mete de lleno en la pelea por la última plaza disponible en el grupo B a la Fase de Eliminación que pelea con el club San Carlos (1-7) y nueve puntos.

Pese a la derrota, el líder absoluto del TBS Distrito 2026 es el club Los Prados (8-1), que está anclado en la Fase de Eliminación y/o segundo fase, junto al club Rafael Barias, que posee foja de 6-2, con 14 puntos, posicionado en el segundo lugar.

En el grupo A, San Lázaro se unió al club Mauricio Báez como los primeros clasificados a la segunda fase, que otorga tres cupos por grupo, y empataron en el primer lugar, ambos con récord de 5-3 y 13 puntos.

Por su parte, El Millón sigue en tercero al presentar foja de 3-5 y 11 puntos, y en cuarto se ubica Bameso con un registro de 2-6, y una puntuación acumulada de 10.

Juego del miércoles

El 50 TBS Distrito 2026 continuará este miércoles, a las 7:30 de la noche, con un partido entre las escuadras de Rafael Barias ante San Carlos.