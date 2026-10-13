Triple empate en la cima del baloncesto superior de Moca

Jonathan Bello, de La Cancha, hace ofensiva en el partido que su equipo consiguió la segunda victoria en Moca. ( CEDIDO POR EL BSE )

Las victorias de La Cancha y los campeones del San Sebastián provocaron un triple empate en la primera posición del XXXII Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE Moca 2026), dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y en disputa por la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

La Cancha (2-1), bajo la dirección de Víctor Peña, consiguió su segunda victoria al imponerse 89-83 sobre Don Bosco (2-1), en un emocionante encuentro celebrado a casa llena en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte.

La combinación ofensiva de Jonathan Bello, Andy Pérez y Jeremy Guzmán resultó determinante al sumar 71 puntos, liderando a un conjunto canchero que dominó los rebotes 46-35 y tuvo mayor efectividad en tiros de campo, con un 47.1 %, frente al 43.7 % de sus rivales.

Bello encabezó la ofensiva con 29 puntos y sumó 13 rebotes, seguido por Andy Pérez, quien aportó 24 tantos y 11 capturas, mientras Jeremy Guzmán terminó con 18 unidades y 10 rebotes. Por Don Bosco, Darwin Rosario lideró con 26 puntos, Christopher Bencosme agregó 23 y Troy Cracknell concluyó con 15.

El certamen cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL) y continúa consolidándose como una de las principales atracciones deportivas de la provincia Espaillat.

San Sebastián complica al JHR

En el otro encuentro de la jornada, los campeones del San Sebastián (2-1) mantuvieron su paso ganador al derrotar 78-70 al José Horacio Rodríguez (0-3), que continúa sin conocer la victoria tras tres presentaciones.

El conjunto dirigido por Richard Ortega encontró en cuatro jugadores nativos la fórmula para superar al Imperio Rojo, dominando los rebotes 49-38 y los tiros de campo con un 41.8 %, frente al 37.0 % de sus adversarios.

Kevin Núñez comandó el ataque del San Sebastián con 19 puntos. Nargenis Ulloa aportó 16 unidades y 10 asistencias, Wisin Peralta registró 13 puntos y 12 rebotes, mientras Luigy Rojas contribuyó con 11 tantos.

Por el José Horacio Rodríguez, Marco Flores encabezó la ofensiva con 19 puntos, seguido por José Genao con 11 y Darious Moten, quien también anotó 11 puntos y capturó 10 rebotes.

Tabla de posiciones

Los campeones del San Sebastián, el Don Bosco y La Cancha comparten la primera posición con un triple empate todos con 2-1 y en el sótano el José Horacio Rodríguez con 0-3.