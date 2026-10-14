La NBA devela las nuevas canchas para la NBA Cup y define su calendario rumbo a Indianápolis

Karl-Anthony Towns, pívot de los Knicks, celebra el título de la Copa NBA. ( ARCHIVO/ NBA )

La NBA presentó los diseños de las canchas de los 30 equipos para la NBA Cup. El torneo anual de la temporada regular comenzará el viernes 30 de octubre.

El torneo se divide en seis grupos de cinco equipos cada uno. Cada equipo jugará cuatro partidos en la fase de grupos. Los partidos de eliminación directa comenzará el viernes 4 de diciembre.

The Knicks\' 2026 NBA Cup court (via @NBA) https://t.co/4f1UwPj63w — SNY Knicks (@sny_knicks) October 13, 2026

La final se jugará el viernes 11 de diciembre en el Hinkle Fieldhouse en Indianápolis.

El partido por el título se trasladó a Hinkle desde Las Vegas por primera vez.Los New York Knicks vencieron a los San Antonio Spurs en el partido de campeonato de la NBA Cup 2025, en lo que también fue un adelanto de las Finales de la NBA de esa temporada.

Proyecto exitoso

El formato del torneo, inicialmente conocido como In-Season Tournament y actualmente patrocinado como Emirates NBA Cup, comenzó de forma oficial en la temporada 2023-24.

La intención de la liga al introducir esta competencia a mitad del calendario regular era inyectar emoción e intensidad a los meses iniciales de la campaña, ofreciendo incentivos económicos atractivos tanto para los jugadores como un trofeo adicional para las franquicias.

Our NBA Cup court just dropped https://t.co/KnbRBEP0XD — Boston Celtics (@celtics) October 13, 2026

Desde su debut, el torneo capturó el interés global por el llamativo diseño temático de sus canchas personalizadas y el alto nivel competitivo mostrado en las fases de eliminación directa.

En su corta e intensa historia, el torneo ha coronado a tres campeones distintos que reflejan la paridad y ambición que genera este formato.

Los encargados de inaugurar el palmarés fueron Los Angeles Lakers en 2023 tras vencer a los Indiana Pacers bajo el liderazgo de LeBron James.

Posteriormente, en la edición de 2024, los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo se alzaron con el título al derrotar al Oklahoma City Thunder en la gran final disputada en Las Vegas.

The Lakers´ floor for the NBA Cup this year: https://t.co/lg8kBe1Qqv — Trevor Lane (@TrevorLane) October 13, 2026

La consolidación definitiva y el éxito rotundo del evento se evidenció en la NBA Cup 2025.

En una emocionante final celebrada en el T-Mobile Arena, los New York Knicks se proclamaron campeones tras vencer a los San Antonio Spurs por 124-113, con un estelar Jalen Brunson que se llevó el galardón al Jugador Más Valioso (MVP).