Angel Reese encabeza el primer equipo defensivo de la WNBA

Angel Reese, con el número 5 en el equipo Atlanta Dream, bota el balón durante el primer cuarto del tercer partido de las semifinales de los playoffs de la WNBA contra las New York Liberty, en el Barclays Center, el 9 de octubre de 2026 en la ciudad de Nueva York. ( ISHIKA SAMANT/GETTY IMAGES/AFP )

Angel Reese continúa consolidándose como una de las figuras de la WNBA. En su primera temporada con el Atlanta Dream, la jugadora de 24 años dio un importante paso en su desarrollo profesional al conquistar el premio a la Jugadora Defensiva del Año y ser seleccionada para el primer equipo defensivo de la liga.

Reese comparte los honores con A´ja Wilson, estrella de Las Vegas Aces y ganadora en tres ocasiones del galardón a la mejor defensora. Para la joven integrante del Dream, la distinción representa su primera selección para un equipo defensivo de la WNBA, un reconocimiento a su impacto en una de las facetas más exigentes del baloncesto.

La liga anunció el jueves las integrantes de sus equipos defensivos, en una selección que también incluyó a Rhyne Howard, compañera de Reese en Atlanta; Shakira Austin, de las Washington Mystics, y Gabby Williams, de las Golden State Valkyries, quienes completaron el primer equipo.

La presencia de Reese y Howard permitió al Dream colocar a dos de sus jugadoras entre las mejores defensoras de la campaña, mientras que las Valkyries también tuvieron representación en ambos equipos.

Wilson, por su parte, amplió su trayectoria entre las figuras defensivas más reconocidas de la competición. La estrella de Las Vegas suma seis selecciones para los equipos defensivos de la WNBA, cinco de ellas en el primer conjunto, además de sus tres premios como Jugadora Defensiva del Año.

Williams también repitió en el primer equipo tras recibir la distinción en 2025. La jugadora de las Valkyries cuenta, además, con una selección para el segundo equipo obtenida en 2022.

Howard consiguió su primera elección para el primer equipo defensivo, después de haber sido incluida en el segundo conjunto la temporada pasada. Para Austin, en cambio, el reconocimiento marca su debut entre las integrantes de los equipos defensivos de la liga.

Figuras del segundo equipo

La selección del segundo equipo defensivo incluyó a Jordin Canada, del Atlanta Dream; Veronica Burton y Kiah Stokes, de las Golden State Valkyries; Sonia Citron, de las Washington Mystics, y Breanna Stewart, de las New York Liberty.

Burton, Canada, Stokes y Stewart ya habían recibido selecciones para equipos defensivos de la WNBA, mientras que Citron consiguió por primera vez entrar en esta distinción.

La escolta de las Mystics alcanzó el reconocimiento en su segunda temporada, después de quedarse fuera durante su campaña de novata.

Con su primera selección defensiva y el premio a la mejor defensora del año, Reese cierra una temporada de crecimiento individual que fortalece su posición entre las figuras jóvenes de la WNBA y confirma su influencia en el juego más allá de la producción ofensiva.